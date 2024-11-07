شريف فاروق يبحث تطوير منظومة التموين باستخدام التقنيات الحديثة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 04:35 مساءً - بحث الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية سبل تعزيز كفاءة منظومة التموين باستخدام التقنيات الحديثة، بما يسهم في تحسين خدمات التموين وضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بأعلى جودة وأفضل الأسعار.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، عقد اجتماعًا مع ممثلي شركة SAP "ساب" لمناقشة سبل التعاون في تحديث وتطوير شبكة الإمداد والتوزيع.

جاء هذا الاجتماع بحضور الدكتور عمرو مدكور، مستشار الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي والدكتور أشرف صادق الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصوامع والتخزين، والدكتورة دعاء نبيل معاون الوزير.

وتناول الاجتماع استراتيجيات التحول الرقمي لتحديث عمليات التخزين والتوزيع، بما يدعم رؤية الوزارة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم إلى مستحقيه.

وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع أن الوزارة تتطلع إلى توسيع التعاون مع شركات القطاع الخاص، مثل “SAP”، لدعم خططها الطموحة في تطوير منظومة التموين بشكل شامل.

وقال الوزير: “نسعى جاهدين لتطوير البنية المعلوماتية لمنظومة التموين باستخدام أحدث التقنيات لضمان سرعة وكفاءة وصول السلع للمواطنين، ونسعى لتحقيق رؤية مصر 2030 لتعزيز التنمية المستدامة”.

وأشار الوزير إلى أن هذا التعاون مع شركة “SAP” يمثل خطوة مهمة نحو تطبيق التحول الرقمي وتحديث شبكات الإمداد والتوزيع، بما يساعد في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وضمان تقديم خدمات تموينية تتماشى مع تطلعات المجتمع وتلبي احتياجاته الأساسية.

كما أكد الدكتور شريف فاروق على دور SAP في دعم مشروعات التحول الرقمي ضمن رؤية مصر 2030، والاستفادة من خدماتها المقدمة لتوفير حلول تكنولوجية قابلة للتطوير وآمنة ضمن السوق المصري.

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