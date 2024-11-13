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الرياضة - 09:33 - وزير الخارجية يتوجه إلى بيروت لتسليم شحنة من المساعدات الإنسانية لدعم لبنان الشقيق - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:33 - وزير الخارجية يتوجه إلى بيروت لتسليم شحنة من المساعدات الإنسانية لدعم لبنان الشقيق - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:33 - وزير الخارجية يتوجه إلى بيروت لتسليم شحنة من المساعدات الإنسانية لدعم لبنان الشقيق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 09:33 صباحاً - توجه وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، لتقديم رسالة دعم للبنان الشقيق في ظل الظروف السياسية والإنسانية الدقيقة التي يمر بها نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم على أراضيه.

ومن المقرر، أن يتم خلال الزيارة تسليم شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية في إطار الجسر الجوي المصري لدعم لبنان الشقيق، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلاً عن إعادة عدد من المواطنين المصريين المقيمين في لبنان إلى أرض الوطن.

وسيلتقي الوزير عبد العاطي، بعدد من كبار المسئولين اللبنانيين خلال زيارته لبيروت، لتبادل الرؤى بشأن مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار، والوقوف على الأوضاع الإنسانية المتدهورة في لبنان.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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