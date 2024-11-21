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الرياضة - 07:09 - مائل للبرودة ليلا.. حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة 22 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:09 - مائل للبرودة ليلا.. حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة 22 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:09 - مائل للبرودة ليلا.. حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة 22 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 07:09 مساءً - حالة الطقس غدا.. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا /الجمعة/ طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 27 18

العاصمة الإدارية 27 16

6 أكتوبر 26 15

بنهــــا 26 17

دمنهور 25 16

وادي النطرون 27 16

كفر الشيخ 26 15

المنصورة 25 16

الزقازيق 27 17

شبين الكوم 26 17

طنطا 26 16

دمياط 25 16

بورسعيد 26 16

الإسماعيلية 26 15

السويس 26 15

العريش 27 14

رفح 26 13

رأس سدر 27 14

نخل 24 08

كاترين 20 07

الطور 25 19

طابا 25 16

شرم الشيخ 28 19

الإسكندرية 26 14

العلمين 25 15

مطروح 24 16

السلوم 24 12

سيوة 26 13

رأس غارب 28 18

الغردقة 29 19

سفاجا 28 18

مرسى علم 29 19

الشلاتين 29 17

حلايب 27 19

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 26 20

الفيوم 27 14

بني سويف 27 13

المنيا 27 13

أسيوط 28 14

سوهاج 28 13

قنا 29 14

الأقصر 30 14

أسوان 28 15

الوادى الجديد 28 11

أبوسمبل 27 16

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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