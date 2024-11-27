هيئة الإسعاف تنقذ سيدة مسنة تزن 300 كيلو بعد تعرضها لأزمة صحية طارئة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 08:50 مساءً - تمكن رجال هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة البحيرة من إسعاف ونقل سيدة مسنة مريضة "بداء الفيل" بعدما داهمتها أزمة صحية طارئة.

حالة مرضية طارئة بمدينة كفر الدوار

وقالت هيئة الإسعاف المصرية:" جاءت البداية باستغاثة للخط الساخن 123 التابع لهيئة الإسعاف المصرية بوجود حالة مرضية طارئة بمدينة كفر الدوار، التابعة لمحافظة البحيرة، أعقبها مباشرة توجه المركبة الإسعافية كود 979 لموقع الاستغاثة، وفور الوصول لعنوان الإستغاثة اتضح أن الوضع الصحي للسيدة متأزم جراء إصابتها بعدد من الأمراض المزمنة، مع وجود خطورة شديدة في نقلها أو تحريكها بشكل مباشر، نظرًا لوزنها الذي يفوق 300 كيلو جرام، وهو الأمر الذي دفع طاقمنا الإسعافي لاطلاع ذويها وأقاربها الذين احتشدوا بالمكان على تلك المستجدات، كما عمدوا إلى طمأنة السيدة التي تبين أنها لم تبارح منزلها منذ عدة سنوات، والتأكيد على ملازمتهم لها حتى الاطمئنان عليها ونقلها للمستشفى لكي تتلقى الرعاية الطبية اللائقة.

طلب المساعدة من رجال الدفاع المدني

وأكدت هيئة الإسعاف المصرية: قد دفع ذلك الوضع المتأزم طاقمنا الإسعافي لطلب المساعدة من رجال الدفاع المدني الذين تمكنوا بمساعدة طاقمنا من نقل السيدة بشكل تدريجي من الشقة التي تقطن بها إلى سيارة الإسعاف، حيث تم امدادها بالأكسجين، مع متابعة دقيقة لكافة علاماتها الحيوية، بالإضافة إلى توخي الحذر أثناء التوجه للمستشفى.

وقد شهد إيداع السيدة المستشفى في الختام سيلًا من كلمات الشكر والثناء من عائلة السيدة واقاربها على ما لمسوه من عناية واهتمام من جانب رجال هيئة الإسعاف المصرية.

وتقدمت هيئة الإسعاف بالشكر والتقدير للزميلين مصطفى كامل محمد وصموئيل رزق اسكندر على ما بذلوه من جهد استثنائي، وتقديمهم للدعم النفسي والإسعافي للسيدة، لمساندتها وطمأنتها في ذلك الظرف الصحي الدقيق الذي ألم بها.



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