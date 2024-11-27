مهمته إنهاء الحرب، ترامب يعين الجنرال المتقاعد كيث كيلوج مبعوث أمريكا إلى أوكرانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 08:50 مساءً - أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، تعيين الجنرال المتقاعد كيث كيلوج مبعوثا إلى أوكرانيا كونه مقرب منه لذا حرص علي اختياره موفدًا خاصًا إلى أوكرانيا وروسيا.

وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال": “هو معي منذ البداية. معًا، سنحقق السلام بالقوة وسنجعل أمريكا والعالم آمنين مجددًا”.

ترامب يبحث تعيين صاحب اقتراح التبرع بالأسلحة لكييف مبعوثا لأمريكا

وبحسب صحيفة “نيويورك بوست” أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عين الجنرال المتقاعد كيث كيلوج، صاحب اقتراح التبرع بالأسلحة لكييف مبعوثًا للولايات المتحدة إلى أوكرانيا مع تكليفه بإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية التي استمرت قرابة ثلاث سنوات.

وتواجد كيلوج، البالغ من العمر 80 عامًا، في منتجع ترامب “مار - إيه - لاجو” في بالم بيتش، فلوريدا، وكذلك الأسبوع الماضي، حيث يعمل الرئيس الأمريكي المنتخب على اختيار مساعدي إدارته الرئيسيين بعد تشكيل سريع لمجلس وزرائه.

من هو الجنرال المتقاعد كيث كيلوج



وأشارت «نيويورك بوست» إلى أن الجنرال المتقاعد من الجيش، يعتبر ضيفًا معتادًا على برامج الأخبار التلفزيونية، وأحد أعضاء إدارة ترامب الأولى، كما شارك في تأليف ورقة بحثية شهر إبريل الماضي تدعو الولايات المتحدة إلى استخدام تبرعات الأسلحة لكييف كوسيلة ضغط لدفع محادثات السلام مع الكرملين.



ودعت الورقة البحثية، إلى اتباع سياسة أمريكية رسمية تهدف إلى السعي لوقف إطلاق النار وتسوية تفاوضية للنزاع في أوكرانيا.



وأوضحت الورقة البحثية، ستستمر الولايات المتحدة في تسليح أوكرانيا وتعزيز دفاعاتها لضمان عدم تحقيق روسيا أي تقدم إضافي وعدم شن هجمات جديدة بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار أو اتفاقية سلام، فإن المساعدات العسكرية الأمريكية المستقبلية ستتطلب من أوكرانيا المشاركة في محادثات السلام مع روسيا.

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