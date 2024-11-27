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الاحتلال يكثف هجماته ضد مراكز الإيواء ومحيط مستشفى كمال عدوان في غزة - أخبار كلمتك

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الاحتلال يكثف هجماته ضد مراكز الإيواء ومحيط مستشفى كمال عدوان في غزة - أخبار كلمتك

الاحتلال يكثف هجماته ضد مراكز الإيواء ومحيط مستشفى كمال عدوان في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:11 مساءً - كثف الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، هجماته الجوية والبرية على مناطق مختلفة في قطاع غزة مع دخول الحرب يومها الـ 418، حيث استهدفت الهجمات مدارس ومراكز إيواء للنازحين.

الاحتلال يكثف هجماته علي مدرسة التابعين في غزة 

واستهدف  الاحتلال الإسرائيلي مدرسة التابعين التي تأوي نازحين بشارع النفق في مدينة غزة، ما أدى إلى  استشهاد وإصابة عشرات النازحين، كما  استشهد وأصيب العشرات من النساء والأطفال جراء قصف منزل لعائلة أبو دية في حي الزيتون.

مروحيات الاحتلال تطلق النار علي محيط مستشفي كمال عدوان

وتعرض محيط مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، لإطلاق نار كثيف من قبل مروحيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، التي قصفت برجا سكنيا في المنطقة.

ولليوم الـ52 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حصار شمال قطاع غزة، والإبادة ومحاولات التهجير القسري ضد المواطنين المدنيين، في ظل ارتكاب المزيد من المجازر والجرائم بحقهم.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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