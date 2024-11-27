فريق ترامب الجديد يتلقى تهديدات وإنذارات بوجود قنبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:53 مساءً - أعلنت المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي المنتخب، اليوم الأربعاء، أن عددا من أعضاء إدارة دونالد ترامب تلقوا تهديدات في إشارة إلى إنذارات بوجود قنبلة.

أعضاء إدارة ترامب يتلقون تهديدات بوجود قنبلة



وقالت كارولين ليفيت في بيان علي مدار يومي أمس واليوم، تلقى عدد من الأشخاص الذين عينهم الرئيس ترامب لينضموا إلى فريقه تهديدات عنيفة ومناهضة لأمريكا".

كما ذكرت المتحدثة باسم دونالد ترامب هجمات من إنذارات بوجود قنبلة، وإرسال وحدة شرطة إلى منازل الضحايا بدون مزيد من التفاصيل.

كذلك، قالت إليز ستيفانيك التي عينها دونالد ترامب سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في بيان إنها "تلقت تحذيرا من وجود قنبلة في منزلها".

الحملة الرئاسية الأكثر توترا في تاريخ امريكا



من جانبه، أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” أنه "على علم بالعديد من الإنذارات بوجود قنبلة وحوادث إرسال وحدات شرطة إلى منازل الأشخاص المتوقع انضمامهم إلى الإدارة المقبلة.

كما قال في بيان، نأخذ جميع التهديدات المحتملة على محمل الجد.

وكانت الحملة الرئاسية واحدة من الأكثر توترا في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، بعد أن تعرض دونالد ترامب لمحاولتي اغتيال.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.