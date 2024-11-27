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فريق ترامب الجديد يتلقى تهديدات وإنذارات بوجود قنبلة - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:53 مساءً - أعلنت المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي المنتخب، اليوم الأربعاء، أن عددا من أعضاء إدارة دونالد ترامب  تلقوا تهديدات في إشارة إلى إنذارات بوجود قنبلة.

أعضاء إدارة ترامب يتلقون تهديدات بوجود قنبلة 


وقالت كارولين ليفيت في بيان علي مدار يومي أمس واليوم، تلقى عدد من الأشخاص الذين عينهم الرئيس ترامب لينضموا إلى فريقه تهديدات عنيفة ومناهضة لأمريكا".

كما ذكرت المتحدثة باسم دونالد ترامب هجمات من إنذارات بوجود قنبلة، وإرسال وحدة شرطة إلى منازل الضحايا بدون مزيد من التفاصيل.

كذلك، قالت إليز ستيفانيك التي عينها دونالد ترامب سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في بيان إنها "تلقت تحذيرا من وجود قنبلة في منزلها".

 الحملة الرئاسية  الأكثر توترا في تاريخ امريكا


من جانبه، أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” أنه "على علم بالعديد من الإنذارات بوجود قنبلة وحوادث إرسال وحدات شرطة إلى منازل الأشخاص المتوقع انضمامهم إلى الإدارة المقبلة.

كما قال في بيان، نأخذ جميع التهديدات المحتملة على محمل الجد.

وكانت الحملة الرئاسية واحدة من الأكثر توترا في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، بعد أن تعرض دونالد ترامب لمحاولتي اغتيال.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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