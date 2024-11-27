بتروجت تحصد جائزة MEED-2024 عن مشروع إنشاء مصنع لإنتاج ألواح ألياف متوسطة الكثافة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 06:41 مساءً - فازت شركة بتروجت بجوائز مشاريع MEED-2024 لأفضل مشروع تصنيع محلي "لإنشاء مصنع لإنتاج ألواح ألياف متوسطة الكثافة (MDF) WOTECH.



يعد المصنع أحد المشاريع الصناعية البارزة الصديقة للبيئة، ويعتبر أول مشروع في الشرق الأوسط وأفريقيا لتنفيذ التكنولوجيا الألمانية المتخصصة في الاستفادة من قش الأرز في تصنيع ألواح الألياف متوسطة الكثافة

تأثير المشروع البيئي والاقتصادي



كما أن المشروع له تأثير إيجابي بيئي واقتصادي، مما يساهم في تحقيق أهداف الاستدامة

جدير بالذكر أن بتروجت فازت بجائزة MEED لعام 2019 لأفضل مشروع دولي خارج حدود الخليج لتنفيذ مشروع أنفاق الإسماعيلية ومشروع مصنع غاز زهر، بالإضافة إلى حصولها على جائزة MEEED لعام 2021 لتنفيذ خزان تخزين رأس بدران

جانب من التكريم،كلمتك

تصميم معدات محلية يوفر ملايين الدولارات علي قطاع البترول

والجدير بالذكر أن شركة بتروجت نجحت في تنفيذ عدة مشروعات داخل مصر وخارجها وقامت الشركة في الآونة الأخيرة بالاعتماد علي التنفيذ الذاتي لكثير من المعدات التي تستخدمها في عدة مشروعات، وذلك لتقليل استيراد هذه المعدات من الخارج مما يوفر ملايين الدولارات علي قطاع البترول

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.