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مشاهير العرب - حمادة هلال يتصدر التريند بعد حمل نعش حماه - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - حمادة هلال يتصدر التريند بعد حمل نعش حماه - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حمادة هلال يتصدر التريند بعد حمل نعش حماه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 08:14 مساءً - تصدر الفنان حمادة هلال تريند جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن تداول رودا مواقع التواصل الاجتماعي صور له وهو يشارك في حمل نعش حماه.

وشيع اليوم جثمان حما الفنان حمادة هلالمن مسجد فاطمة الشربتلي بمنطقة التجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن لمساندتها والوقوف بجانب الفنان حمادة هلال الذي تاثر برحيله حيث كان يعتبره والده الثاني.

حمادة هلال في جنازة حماه

وكان من أبرز الحضور في جنازة حما الفنانحمادة هلال: «من محمد لطفي، هبة مجدي، أحمد عصام، الإعلامية بوسي شلبي، عماد زيادة، المنشد الديني مصطفى عاطف وآخرين.

موعد ومكان عزاء حما حمادة هلال

وكشفت أسرة والد زوجة الفنان حمادة هلال، عن موعد عزاء الراحل، وذلك بعدما وافته المنية مساء أمس الثلاثاء.

ومن المقرر أن تستقبل أسرة الراحل العزاء غدا الخميس بمسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس.

وفاة حما حمادة هلال

في وقت سابق، نعى الفنان حمادة هلال، والد زوجته الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم، بعد صراع مع المرض بكلمات مؤثرة.

وكتب حمادة هلال، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «توفي إلى رحمة الله حمايا وأبي العزيز المهندس سميح توفيق القيشاوي.. اللهم اسكنه فسيح جناتك اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب».

آخر أعمال حماده هلال

وتعد آخر أعمال الفنان حمادة هلال، هي أغنية «حصل» والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب من كلمات حازم إكس، ألحان أورتيجا، ميكس وماستر محمد علام وبيشو، الفيديو كليب من إخراج أشرف رمضان.

وفي وقت سابق، أعلن حمادة هلال، أحدث اعماله الغنائية بعنوان «ياريت أهالينا ما ربونا»، ومن المقرر أن يتم طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب والمنصات خلال الفترة المقبلة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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