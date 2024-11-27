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مدبولي يستعرض مع رئيس "المقاولون العرب" موقف مشروعات الشركة - أخبار كلمتك

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مدبولي يستعرض مع رئيس "المقاولون العرب" موقف مشروعات الشركة - أخبار كلمتك

مدبولي يستعرض مع رئيس "المقاولون العرب" موقف مشروعات الشركة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 06:41 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، بحضور هبة أحمد أبو العلا، عضو مجلس إدارة الشركة، لاستعراض موقف مشروعات الشركة، في الداخل والخارج.

وأكد رئيس الوزراء الدعم الكامل لجهود الشركة التي تعدُ الذراع المهم للدولة في قطاع المقاولات والتشييد، حيث ساهمت ولا تزال في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تخدم أهداف التنمية في مصر، ودورها الفاعل في نقل خبراتها إلى البلدان المختلفة.

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من جانبه، عرض رئيس مجلس إدارة الشركة الموقف الخاص بأبرز المشروعات الضخمة التي تنفذها الشركة حاليًا، على مستوى السوق المحلية والخارجية، كما أشار إلى الجوائز المتعددة التي حصدتها الشركة عن إنجازاتها في العديد من المشروعات، وكذلك الجهود التي تبذلها الشركة نحو التطوير والجمع بين الخبرات الطويلة ومواكبة التكنولوجيا وأساليب البناء الحديث، إلى جانب الالتزام بمعايير الاستدامة والحفاظ على البيئة في مشروعاتها.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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