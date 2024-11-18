يحيى زكريا: الطيران المدني هو محرك أساسي للنمو الاقتصادي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 11:27 مساءً - افتتح اليوم عبد الرحمن بيرثي السكرتير العام للاتحاد الإفريقي والمهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران ورئيس الجمعية لهذا العام الجلسات الرسمية لأعمال الجمعية العمومية رقم 56 لاتحاد شركات الطيران الإفريقية (AFRAA) والتي تستمر حتى 19 نوفمبر الجاري.

مصر للطيران تفتتح جلسات الجمعية العمومية 56 لاتحاد شركات الطيران الإفريقية AFRAA

وذلك بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني والطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني والطيار محمد عليان رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والمهندس إبراهيم فتحي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية وبمشاركة أكثر من ٥٠٠ شخص وعدد ٢٠ من رؤساء شركات الطيران الإفريقية الأعضاء لأول مرة بالإضافة لممثلي المنظمات والهيئات الدولية وسلطات الطيران المدني والمطارات الإفريقية ومصنعي الطائرات، وموردي قطع الغيار والخدمات.

الطيران المدني هو محرك أساسي للنمو الاقتصادي

وفي كلمته أوضح المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أن صناعة الطيران مرت بالعديد من التحديات التي خلال السنوات الأخيرة - سواء بسبب التحولات الاقتصادية العالمية، أو تأثير الوباء، أو ارتفاع تكاليف الوقود واستطعنا كشركات إفريقية الصمود ومع ذلك، فقد وفرت لنا هذه التحديات أيضًا فرصًا فريدة للابتكار والتعاون والنمو، ومع ذلك، فإن العودة إلى الوضع الطبيعي تجلب تحديات جديدة، وأضاف أن تكاليف التشغيل المتزايدة وانقطاعات سلسلة التوريد تضغط بشكل كبير علي تكلفة التشغيل.

أسعار التذاكر والشحن يفرض تحديات طويلة على الطيران

بالإضافة إلى ذلك، تظل الاستدامة البيئية هي مصدر القلق الذي سيقع على تكاليف تشغيل شركات الطيران، مما يؤثر في أسعار التذاكر وأسعار الشحن ويفرض تحديات طويلة الأجل على صناعتنا.

وتابع زكريا أن ما يميز القارة الأفريقية عن الأسواق الناشئة الأخرى هى الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها أفريقيا، وثقافاتها المتنوعة ومناظرها الطبيعية الشاسعة، مما يجعلها فرصة فريدة لربط الناس وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال الطيران.

وأضاف أننا في مصر ندرك أن الطيران المدني هو محرك أساسي للنمو الاقتصادي حيث تم ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية وتحديث المطارات وتوسيع أنظمة إدارة الحركة الجوية، كما شهد مطار القاهرة الدولي فى عام 2023 زيادة بنسبة 31٪ في حركة الركاب، مما يعكس الطلب المتزايد على السفر الجوي في المنطقة.

تجاوزت العديد من شركات الطيران الأفريقية مستويات التشغيل

وحث رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران فى نهاية كلمته على التركيز على التعاون المشترك مؤكًدا أن تعزيز الشراكة أمر ضروري وذلك من خلال العمل معًا، ومشاركة الموارد، ومواءمة استراتيجياتنا، حيث يمكننا ذلك من تعزيز الكفاءة التشغيلية، وخفض التكاليف، وتوسيع شبكاتنا، مما يسمح لنا بخدمة عملائنا بشكل أفضل.

وفى كلمته أكد عبد الرحمن بيرثي السكرتير العام للاتحاد الأفريقي (AFRAA) أن شركات الطيران الأفريقية فى عام 2024 واصلت رحلتها نحو التعافي والنمو وسط العديد من التحديات العالمية والاضطرابات الناجمة عن الوباء وحققت نموًّا كبيرًا، حيث تجاوزت العديد من شركات الطيران الأفريقية مستويات التشغيل قبل الوباء.

وأضاف برثى اننا نسعى نحو تعزيز الاتصال عبر أفريقيا من خلال تبنى مبادرات منها انشاء سوق النقل الجوي الأفريقي الموحد لتحقيق التكامل الإقليمي، بالإضافة إلى الجهود المبذولة للحد من انبعاثات الكربون من خلال اتخاذ الخطوات اللازمة نحو إزالة الكربون، والاستثمار في طائرات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود، وتحسين عمليات الطيران للحد من استهلاك الوقود، واستكشاف وقود الطيران المستدام.

وشدد على ضرورة الاستمرار في التركيز علي الابتكار والتعاون لضمان أن تلعب صناعة الطيران في أفريقيا دورًا رائدًا في أجندة الاستدامة العالمية، وينعكس هذا النمو في توسع الشبكات، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وفى نهاية كلمته حرص السكرتير العام للاتحاد الأفريقي على ضروة رفع جهودنا الجماعية لضمان أن يظل الطيران ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، والاتصال، وتحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.

ضمان أعلى معيار من الأمان العالمي

كما أوضح ولى والش الأمين العام للاتحاد الدولى للنقل الجوى (IATA) أن أفريقيا تمثل 18% من إجمالي سكان العالم و3% من الناتج القومى العالمى، المنظمة ترتكز على دعم اعضائها بشكل فعال ودعت شركات الطيران الغير أعضاء الانضمام إلى المنظمة لضمان أعلى معيار من الأمان العالمى وتبادل البيانات بشكل كبير لتعزيز الأمن، وأن افريقيا قامت بالكثير لزيادة معدلات الأمان فى مجال الطيران المدنى منذ عام 2020.

وتابع الأمين العام للاتحاد الدولى للنقل الجوى (IATA) اننا نسعى إلى الوصول إلى صفر كربون بحلول عام 2050 وهو ما يعد قضية مهمة لمستقبل الكوكب، مؤكدًا أن الاتحاد الدولى للنقل الجوى (IATA) سيساهم بنسبة 60% في انخفاض الكربون في إفريقيا.

ودعا قادة الطيران فى أفريقا لضرورة التواصل معًا لتوصيل القارات بعضها ومواجهة التحديات العالمية في صناعة النقل الجوي من ارتفاع اسعار الوقود والضرائب مؤكدا أن أفريقا لديها قدرات هائلة تمكنها من التغلب على التحديات وتحقيق المزيد من التقدم في صناعة النقل الجوي.

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