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لطلاب المعاهد الأزهرية، 30 نموذجًا استرشاديًّا لاختبارات مادة حفظ القرآن الكريم وتجويده - أخبار كلمتك

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لطلاب المعاهد الأزهرية، 30 نموذجًا استرشاديًّا لاختبارات مادة حفظ القرآن الكريم وتجويده - أخبار كلمتك

لطلاب المعاهد الأزهرية، 30 نموذجًا استرشاديًّا لاختبارات مادة حفظ القرآن الكريم وتجويده - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 11:21 صباحاً - كلف الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية  الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم  بنشر  نماذج استرشادية لاختبارات شهري أكتوبر ونوفمبر في حفظ القرآن الكريم- واختبارات الفصل الدراسي الأول في مادة القرآن الكريم وتجويده وفقا للنظام الجديد المعتمد 

نماذج استرشادية لاختبارات شهري أكتوبر ونوفمبر في حفظ القرآن الكريم


وصرح  الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع  المعاهد الأزهرية بأن النماذج الاسترشادية ذات أهمية مطلقة، موضحًا أنها نسخة محاكية للامتحان الأساسى والذى يعقد للطلاب فى الأيام المقبلة، أى أنها تحتوى على نفس عدد الجزئيات وترتيب الأسئلة وأيضا شكلها وطبيعتها.
 


أولًا: نماذج استرشادية لامتحانات شهري أكتوبر ونوفمبر في مادة حفظ القرآن الكريم وتجويده:

 نماذج الصف الثالث الابتدائي من خلال هذا الرابط 
نماذج الصف الرابع الابتدائي من خلال هذا الرابط 

نماذج الصف الخامس الابتدائي من خلال هذا الرابط  
نماذج الصف السادس الابتدائي من خلال هذا الرابط 
 نماذج الصف الأول الإعدادي من خلال هذا الرابط
جميع النماذج الشهرية من الصف الثالث وحتى الصف الاول الإعدادي من خلال هذا الرابط 
 

ثانيًا: نماذج استرشادية لامتحانات  الفصل الدراسي الأول في مادة حفظ القرآن الكريم وتجويده:
 

الصف الثالث الابتدائي من خلال هذا الرابط
الصف الرابع الابتدائي من خلال هذا الرابط 
 الصف الخامس الابتدائي من خلال هذا الرابط 
 الصف السادس الابتدائي من خلال هذا الرابط 
- الصف الأول الإعدادي من خلال هذا الرابط 
- الصف الثاني الإعدادي من خلال هذا الرابط 
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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