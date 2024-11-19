اليوم.. الجنايات تستكمل محاكمة المتهم بواقعة دهس «دليفري سموحة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 12:33 صباحاً - تستمع محكمة جنايات الإسكندرية، صباح غد الثلاثاء، مرافعة دفاع متهمًا يحمل جنسية إحدى الدول العربية، لاتهامه بواقعة دهس «أحمد سعيد» عامل الدليفري بمنطقة سموحة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار السعيد شوقي الصالحي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الرحمن سيد حافظ، والمستشار كارم محمود رزق، والمستشار تامر محمد علاء الدين، وسكرتير المحكمة أحمد يوسف حجاج.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 15517 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة سيدي جابر أن المتهم «ع.ب.ع»، في يوم 2024/8/13 الماضي بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، قام بجرح المجني عليه «ا.س.ح» والمعروف إعلاميًا «عامل دليفري سموحة»، بأن صدمه عمدًا بالسيارة قيادة المتهم، واستمر في السير مسرعا لمسافة تجاوزت 500 متر، حال تعلق المجني عليه بها من الأسفل، فدهسه ما أحدث الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، والتي أودت بحياته، ولم يقصد من ذلك قتله،

ووجهت النيابة للمتهم تهمة جرح أفضي إلى موت وكذلك أتلف الدراجة النارية قيادة المجني عليه.