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الطيار وائل النشار رئيسًا للمصرية للمطارات.. والمهندس هشام السعيد رئيسا لـ«AVIT» - أخبار كلمتك

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الطيار وائل النشار رئيسًا للمصرية للمطارات.. والمهندس هشام السعيد رئيسا لـ«AVIT» - أخبار كلمتك

الطيار وائل النشار رئيسًا للمصرية للمطارات.. والمهندس هشام السعيد رئيسا لـ«AVIT» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:23 صباحاً - أصدر المهندس أيمن فوزي عرب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية قرارًا بتكليف الطيار وائل النشار للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات.

كما أصدر قرارًا بتكليف المهندس هشام السعيد للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا معلومات الطيران AVIT، وذلك لحين انعقاد الجمعية العمومية لكل من الشركتين.

كما قدم المهندس أيمن عرب الشكر لكل من الطيار أحمد منصور، والمهندس أحمد عبد الحميد، خلال فترة توليهما رئاسة الشركة المصرية للمطارات وشركة تكنولوجيا معلومات الطيران AVIT، مشيدًا بما بذلاه من عطاء وإخلاص وتفان طوال مدة توليهما مسؤولية إدارة الشركتين.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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