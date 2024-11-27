موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 للفصل الدراسي الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:34 صباحاً - موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025.. يبحث العديد من الطلاب المصريين المقيمين خارج البلاد، عن موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 للفصل الدراسي الأول، وطريقة التسجيل على المنصة.

موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 لجميع المراحل التعليمية، حيث تبدأ امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 من يوم السبت الموافق 11 يناير المقبل.

جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه سيتم إعلان جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 لكافة صفوف النقل، خلال الأيام المقبلة، استعدادًا لعقد الامتحانات في يناير المقبل.

ضوبط عقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025

وأكدت وزارة التعليم، أنه يتم عقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 بالفصل الدرسي الأول، بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الثانوي، طبقًا للمناهج التي تم تدريسها في جمهورية مصر العربية، للعام الدراسي الحالي 2024-2025.

امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن للطلاب الذين قاموا بتأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول في الخارج، التقدم لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني على نظام الطلاب المصريين هنا، والعكس.

الطلاب المتغيبين عن أداء امتحانات الترم الأول

كما يمكن للطلاب الغائبين عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 في مصر، التقدم لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني على نظام أبناؤنا في الخارج، على أن يؤدي الطلاب الامتحان التكميلي للفصل الدراسي الأول.

خطوات التقديم لأداء امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025

حددت وزارة التربية والتعليم، طريقة تسجيل الطلاب لأداء امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025، وجاءت كالتالي:

- إنشاء حساب خاص بولي الأمر على المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج، مـــن هـــنـــــــــــــــــا.

- تحديد عدد الأبناء المتقدمين لأداء امتحانات العام الدراسي الحالي على نظام المصريين في الخارج.

- سداد مبلغ 100 دولار أمريكي لكل طالب، في أي مرحلة دراسية، من خلال المنصة الإلكترونية.

- تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج.

- استيفاء البيانات المطلوبة كافة في الاستمارة بكل دقة.

- رفع أصول المستندات.

- رفع صورة واضحة حديثة من مستندات التقدم المطلوبة لكل طالب على حدة بصيغة PDF.

- طباعة استمارة التقدم.