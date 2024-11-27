الرياضة - 01:32 - نجيب ميقاتي: طوينا مرحلة قاسية لم يعشها اللبنانيون على ‏مدار ‏تاريخهم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 01:32 مساءً - قال نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن بلاده أمام يوم جديد بعد وقف إطلاق النار ودخوله حيز التنفيذ، متمنيًا أن يحمل السلام والاستقرار إلى الوطن.

وأضاف «ميقاتي»، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: «نحن نعلق آمالنا على الجيش في بسط سيطرة الدولة على ربوع الوطن، كما نؤكد التزام الحكومة بتنفيذ القرار الأممي 1701، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش في الجنوب».

وتابع: «طوينا مرحلة من أقسى مراحل المعاناة التي عاشها اللبنانيون على مدار تاريخهم»، معقبًا: «الحكومة لم تتوان عن الاضطلاع بدورها منذ اليوم الأول للحرب الإسرائيلية، لذلك متمسكون بسيادة دولتنا برًا وبحرًا وجوًا، ونؤكد تعاوننا مع قوات (اليونيفيل) في الجنوب اللبناني».

وواصل: «نطالب إسرائيل بالالتزام بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، ونؤكد المرجعية الأمنية للجيش اللبناني بما يسقط الحجج التي يختبئ خلفها الاحتلال الإسرائيلي».

وقال: «الجيش اللبناني يقوم بعمله في أصعب الظروف، حيث قدم 46 شهيدًا من جنوده وعددا من المصابين جراء الحرب الإسرائيلية، وجراء تلك الحرب علينا التكاتف لمواجهة التحديات التي تواجه لبنان بعد العدوان»

واختتم: «نثمن جهود الجيش ونشيد بدوره لإعادة الأمن والاستقرار إلى الجنوب اللبناني، ونآمل أن تؤدي الأيام المقبلة إلى انتخاب رئيس جمهورية واستكمال المؤسسات الدستورية».