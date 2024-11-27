تطور العلاقات المصرية الأردنية تزامنًا مع قمة الرئيس والملك بالقاهرة - أخبار كلمتك

تطور العلاقات المصرية الأردنية تزامنًا مع قمة الرئيس والملك بالقاهرة - أخبار كلمتك

وزير العدل يلتقي نظيره الصومالي لبحث سبل التعاون القضائي - أخبار كلمتك

وزير العدل يلتقي نظيره الصومالي لبحث سبل التعاون القضائي - أخبار كلمتك

اتحاد الغرف السياحية يكشف أسباب ارتفاع أسعار برامج الحج السياحي - أخبار كلمتك

اتحاد الغرف السياحية يكشف أسباب ارتفاع أسعار برامج الحج السياحي - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس 28 - 11 -2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس 28 - 11 -2024 - أخبار كلمتك

جامعة حلوان تشارك في "الملتقى السنوي السابع لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة" - أخبار كلمتك

جامعة حلوان تشارك في "الملتقى السنوي السابع لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة" - أخبار كلمتك

الرعاية الصحية: تطوير الخدمات لتحقيق التميز الطبي وفقًا لأحدث الممارسات العالمية - أخبار كلمتك

الرعاية الصحية: تطوير الخدمات لتحقيق التميز الطبي وفقًا لأحدث الممارسات العالمية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء والد زوجة حمادة هلال - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء والد زوجة حمادة هلال - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:32 - نجيب ميقاتي: طوينا مرحلة قاسية لم يعشها اللبنانيون على ‏مدار ‏تاريخهم - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:32 - نجيب ميقاتي: طوينا مرحلة قاسية لم يعشها اللبنانيون على ‏مدار ‏تاريخهم - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:32 - الورقة البديلة رقم 3.. من يقود هجوم الأهلي أمام البنك بـ دوري نايل؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:32 - الورقة البديلة رقم 3.. من يقود هجوم الأهلي أمام البنك بـ دوري نايل؟ - أخبار كلمتك

وزير العمل يُقرر إيقاف وإلغاء نشاط 10 مراكز تدريب مهني - أخبار كلمتك

وزير العمل يُقرر إيقاف وإلغاء نشاط 10 مراكز تدريب مهني - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 01:32 - نجيب ميقاتي: طوينا مرحلة قاسية لم يعشها اللبنانيون على ‏مدار ‏تاريخهم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 01:32 - نجيب ميقاتي: طوينا مرحلة قاسية لم يعشها اللبنانيون على ‏مدار ‏تاريخهم - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:32 - نجيب ميقاتي: طوينا مرحلة قاسية لم يعشها اللبنانيون على ‏مدار ‏تاريخهم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 01:32 مساءً - قال نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن بلاده أمام يوم جديد بعد وقف إطلاق النار ودخوله حيز التنفيذ، متمنيًا أن يحمل السلام والاستقرار إلى الوطن.

وأضاف «ميقاتي»، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: «نحن نعلق آمالنا على الجيش في بسط سيطرة الدولة على ربوع الوطن، كما نؤكد التزام الحكومة بتنفيذ القرار الأممي 1701، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش في الجنوب».

وتابع: «طوينا مرحلة من أقسى مراحل المعاناة التي عاشها اللبنانيون على مدار تاريخهم»، معقبًا: «الحكومة لم تتوان عن الاضطلاع بدورها منذ اليوم الأول للحرب الإسرائيلية، لذلك متمسكون بسيادة دولتنا برًا وبحرًا وجوًا، ونؤكد تعاوننا مع قوات (اليونيفيل) في الجنوب اللبناني».

وواصل: «نطالب إسرائيل بالالتزام بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، ونؤكد المرجعية الأمنية للجيش اللبناني بما يسقط الحجج التي يختبئ خلفها الاحتلال الإسرائيلي».

وقال: «الجيش اللبناني يقوم بعمله في أصعب الظروف، حيث قدم 46 شهيدًا من جنوده وعددا من المصابين جراء الحرب الإسرائيلية، وجراء تلك الحرب علينا التكاتف لمواجهة التحديات التي تواجه لبنان بعد العدوان»

واختتم: «نثمن جهود الجيش ونشيد بدوره لإعادة الأمن والاستقرار إلى الجنوب اللبناني، ونآمل أن تؤدي الأيام المقبلة إلى انتخاب رئيس جمهورية واستكمال المؤسسات الدستورية».

اقرأ أيضاً
رئيس مجلس النواب اللبناني: نحن أمام اختبار حقيقي لإنقاذ لبنان وإعادة المؤسسات الدستورية

الرئاسة الفلسطينية ترحب بتنفيذ قرار وقف إطلاق النار في لبنان

بري: نطوي لحظة تاريخية كانت الأخطر على لبنان هددت شعبه وتاريخه

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 03:13 - البلدي بـ 115 جنيهًا.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 27 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق