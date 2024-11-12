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منتخب الشباب يستأنف تدريباته بحضور الفريق أسامة ربيع (صور) - أخبار كلمتك

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منتخب الشباب يستأنف تدريباته بحضور الفريق أسامة ربيع (صور) - أخبار كلمتك

منتخب الشباب يستأنف تدريباته بحضور الفريق أسامة ربيع (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 03:04 صباحاً - منتخب الشباب، استأنف منتخب الشباب مواليد 2005 لكرة القدم تدريباته أمس في معسكره المغلق بالإسماعيلية بعد راحة 24 ساعة منحها ميكالي المدير الفني للمنتخب عقب الفوز على تنزانيا وديًّا بثلاثة أهداف نظيفة في إطار استعدادات المنتخب للقاء المغرب يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى من دورة شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية.

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المنتخبات المشاركة في تصفيات شمال إفريقيا

ويشارك في التصفيات: مصر والمغرب وتونس، والجزائر وليبيا بمحافظة الإسماعيلية في الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر الجاري، وتحظى البطولة باهتمام كبير ودعم من د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

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الفريق أسامة ربيع يحضر مران منتخب الشباب

وشهد تدريب اليوم الفريق اسامة ربيع برفقة د.محمد شيحة مدير البطولة وحرص الكابتن إسلام الشاطر مدير المنتخب على توجيه الشكر للفريق اسامة ربيع خلال اللقاء لدعمه ومساندته للمنتخب كما أشاد بالأجواء التنظيمية من جانب شيحة في ظل توجيهات الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة.

وحرص ميكالي خلال التدريب على توجيه اللاعبين فى فقرات متنوعة دفاعيًّا وهجوميًّا وقام اللاعبون بتنفيذها بشكل جيد في التدريبات.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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