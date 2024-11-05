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موعد مباراة برشلونة أمام سرفينا زفيزدا في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

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موعد مباراة برشلونة أمام سرفينا زفيزدا في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

موعد مباراة برشلونة أمام سرفينا زفيزدا في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:09 مساءً -  يدخل فريق برشلونة الإسباني، ضيفا على نظيره سرفينا زفيزدا الصربي، غدا الأربعاء، على ملعب راجكو ميتيتش، في الجولة الرابعة من الدور الأول من دوري أبطال أوروبا.

 

موعد مباراة سرفينا زفيزدا ضد برشلونة 

 وتنطلق مباراة سرفينا زفيزدا ضد برشلونة غدا الأربعاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويحتل البلوجرانا برشلونة المركز العاشر في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا ب10 نقاط، بينما سرفينا زفيزدا في المركز الـ 33 من دون أي نقاط.

 

غياب 6 لاعبين عن قائمة برشلونة 

 وشهدت قائمة برشلونة غياب السداسي: رونالد أراوخو ومارك بيرنال وأندرياس كريستينسن وفيران توريس وتير شتيجن وإريك جارسيا للإصابة.

 

قائمة برشلونة لمواجهة سرفينا زفيزدا 

 وفيما يلي قائمة برشلونة كاملة:

كوبارسي - بالدي - مارتينيز - جافي - بيدري - ليفاندوفسكي - فاتي - رافينيا - بينيا - توري - فيرمين لوبيز - كاسادو - فيكتور - يامال - داني أولمو - فرينكي دي يونج - كوندي - تشيزني - أسترالاجا - فورت - جيرارد مارتن - دومينيجيز.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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