ترامب أم هاريس، أين تتجه أصوات مشاهير الرياضة في الانتخابات الأمريكية؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:04 مساءً - تقام اليوم الثلاثاء، انتخابات الرئاسة الأمريكية بين نائبة الرئيس الحالي، كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي ونظيرها في الحزب الجمهوري، الرئيس السابق دونالد ترامب.

وسيكون للرياضيين كسائر المجالات الأخرى نوع من التأثير على الصراع الانتخابي الجمهوري الديمقراطي بين ترامب وهاريس.

موقف الرياضيين في أمريكا من التصويت بالانتخابات الرئاسية

وفي الوقت الذي يختار فيه عدد من الرياضيين عدم الإفصاح عن ميولهم السياسية، يفضل آخرون التصريح بشكل علني عن انتماءاتهم وأسبابها.

وألقت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الشهيرة الضوء في تقرير لها على تفضيلات عدد من الرياضيين الأمريكيين للشخص الذي يرونه الأنسب لحكم بلادهم خلال الأربع سنوات المقبلة.

ليبرون جيمس

وفضل ليبرون جيمس أسطورة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين "NBA" كامالا هاريس على ترامب بسبب الخطاب العدواني للأخير.

ووضع جيمس منشور عبر حسابه في موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي أظهر من خلاله عدد من أعضاء حزب ترامب الجمهوري وهم يستخدمون خطابا مسيئا وعنيفا.

وعلق جيمس: "ما الذي نتحدث عنه هنا؟، عندما أفكر في أطفالي وعائلتي وكيف سيكبرون، يكون الاختيار واضحًا بالنسبة لي، صوتوا لكامالا هاريس".

ورغم ذلك لم يصمت أنصار ترامب الذين اتهموا جيمس بتجميع بعض العبارات دون وضعها في سياقها الصحيح لإظهار أنصار الرئيس السابق في شكل سيئ.

ستيف كاري

وعلى غرار جيمس، دعم ستيف كاري لاعب كرة السلة لفريق "ذا جولدن ستيت واريرز" كامالا هاريس.

وعلى مدار السنوات الماضية، أظهر يتيف دعمه للرئيس الحالي جو بايدن ممثل الحزب الديمقراطي والذي ستخلفه هاريس، وهاجم ترامب وبالتالي فإن تصويته هذه المرة يبدو معلوما للجميع.

والأكثر من ذلك كان ظهور كاري في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في أغسطس الماضي من خلال رسالة فيديو قال فيها: "اعتقد أن كامالا كرئيسة يمكنها إعادة الوحدة للصفوف ودعم بلادنا للأمام".

وواصل: "لقد زرت كامالا مع فريقي في البيت الأبيض العام الماضي ويمكنني أن أخبرك بشيء واحد كنت أعرفه آنذاك وأعرفه بالتأكيد الآن، البيت الأبيض يناسبها جيدًا".

وأردف: "لذا، على حد تعبير ميشيل أوباما، افعل شيئًا!، اذهب للتصويت، وكن نشطًا، دعونا نظهر في نوفمبر، كما لم يحدث من قبل، لقد كان شرفًا لي أن أمثل بلدنا، إنه لشرف لي أن أدعم كامالا".

كيتلين كلارك

وفي الإطار ذاته، تدعم لاعبة كرة السلة كيتلين كلارك، كامالا هاريس هي الأخرى وهو ما ظهر جليا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووضعت كلارك علامة إعجاب على منشور لتايلور سويفت المطربة وكاتبة الأغاني الأمريكية التي أيدت كامالا ضد ترامب.

ميجان رابينو

ولم يختلف الموقف نفسه للاعبة ميجان رابينو لاعبة كرة القدم المعتزلة العام الماضي 2023 والتي حققت كأس العالم للولايات المتحدة الأمريكية في 2015 و2019 وذهبية أولمبياد 2012 وفي 2019 توجت بجائزة الفيفا لأفضل لاعبة في العالم.

وعرف عن رابينو انتقاداتها اللاذعة لترامب حين انتقدته في عام 2019 خلال عديد المقابلات وتزامن هذا مع تحقيقها للإنجازات الفردية والجماعية وأظهرت هذا الأمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أيضًا.

آخر هجمة شنتها رابينو على معسكر ترامب جاءت قبل 6 أيام حين اتهمته بتقديم "مستقبل عنيف" للشعب الأمريكي قبل أن تضيف بإنها متوترة من فكرة استعادته للمنصب

ترافيس كيلسي

أما ترافيس كيلسي نجم كرة القدم الأمريكية ولاعب فريق كانساس سيتي تشيفز فأيد كامالا هاريس خاصة في ظل دعم صديقته تايلور سوفت لها.

وكشف مصدر مقرب من كيلسي في وقت سابق نواياه الانتخابية قائلا: "كان فخورًا للغاية بتايلور في حديثها الأخير وهو يدعمها ولن يكون مختلفًا عنها".

جيك بول

ورغم ذلك يحتفظ دونالد ترامب بأكثر من اسم يدعمونه في سباق الانتخابات الرئاسية يأتي على رأسهم جيك بول نجم المصارعة الذي يستعد خلال أيام لنزال مرتقب ضد الأسطورة مايك تايسون.

ونشر جيك بول فيديو مدته 18 دقيقة عبر حسابه في موقع "إكس" هذا الأسبوع أعرب فيه عن دعم ترامب.

ولقد عزز جيك بول رأيه بشأن اختيار ترامب عبر الميل إلى الحديث عن مجموعة من الموضوعات وأبرزها الاقتصاد ومراقبة الحدود وحتى قضية التحول الجنسي.

هاريسون بوتكر

وفي ذات الإطار دعم هاريسون بوتكر لاعب كرة القدم الأمريكية ترامب، من خلال هجومه على كامالا هاريس بسبب موقفها المؤيد للإجهاض وهو ما يعارضه كمسيحي متدين.

دانيكا باتريك

وأخيرا وقفت دانيكا باتريك سائقة سباقات السيارات السابقة في صف دونالد ترامب خلال الانتخابات التي تجرى اليوم.

ورغم أنها أعلنت في وقت سابق أنها لن تصوت في الانتخابات الأمريكية على الإطلاق لكن صاحبة الـ42 عامًا قررت مؤخرًا دعم ترامب.

ثلاثي المصارعة الشهير يؤيد ترامب

كذلك لا يمكن، نسيان، ثلاثي المصارعة الحرة الشهير، هولك هوجان ومارك كلاوي المعروف باسم أندرتيكر وجلين جاكوبس المعروف باسم كين، وتأييدهم لترامب.

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