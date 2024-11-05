بايرن ميونخ ينافس كبار أوروبا على خطف عمر مرموش - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 12:41 مساءً - خطف النجم المصري عمر مرموش الأنظار إليه بقوة هذا الموسم، بفضل العروض المميزة التي يقدمها رفقة فريقه آينتراخت فرانكفورت.

وبحسب شبكة "سكاي ألمانيا" انضم بايرن ميونخ إلى الأندية المهتمة بالظفر بخدمات المهاجم المصري في صيف 2025.

وأضافت "سكاي" أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل فنسنت كومباني مدرب بايرن ميونخ إضافة إلى ماكس إيبرل المدير الرياضي بضم مرموش، مشيرة إلى وجود محادثات من الجانبين بالفعل ولكن لم ترق بعد إلى درجة المفاوضات.



ويرغب فرانكفورت في الحصول على 50 - 60 مليون يورو للتفريط في خدمات الدولي المصري الذي يمتد عقده مع الفريق حتى عام 2027 ولا يوجد به شرط جزائي.

كما يستهدف فرانكفورت تمديد عقد مرموش لعام إضافي مع زيادة قيمة الراتب الذي يتقاضاه، إلا أن المصري لا يزال مترددًا بشأن تلك الخطوة.

يذكر أن بايرن ميونخ ليس النادي الوحيد المهتم بضم مرموش، فهناك اهتمام أيضًا من ليفربول لضمه كي يكون خليفة مواطنه محمد صلاح بالإضافة إلى مانشستر سيتي.

وخاض مرموش 14 مباراة رفقة فرانكفورت في جميع المسابقات هذا الموسم، نجح خلالها في تسجيل 12 هدفًا وصناعة 9 آخرين.

مرموش يقود التشكيل المثالي لجولة البوندسليجا

ويقود عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت، التشكيل المثالي للجولة التاسعة من الدوري الألماني "بوندسليجا".

وكشفت صحيفة "كيكر" الألمانية، عن التشكيل المثالي للجولة، الذي ضم في الخط الأمامي مرموش إلى جانب هاري كين مهاجم بايرن ميونخ وتيم كليندينست لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ.

وشهدت تلك الجولة تألق مرموش، بعد أن سجل هدفًا وصنع هدفين في انتصار فريقه الكبير أمام بوخوم بنتيجة 7-2، ليحصل أيضا على لقب أفضل لاعب في الجولة باختيار الصحيفة.

ويحتل مرموش، المركز الثاني، في قائمة هدافي البوندسليجا هذا الموسم، برصيد 10 أهداف، بفارق هدف واحد فقط عن النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ.



وجاء التشكيل المثالي للجولة التاسعة من الدوري الألماني كالتالي:

حراسة المرمى: ألكسندر نوبل (شتوتجارت)

الدفاع: إدموند تابسوبا (باير ليفركوزن) - باتريك إيراس (هيدنهايم) - إيمري تشان (بوروسيا دورتموند)

الوسط: محمود داوود (آينتراخت فرانكفورت) - جاكسون إيرفين (سانت باولي) - كينجسلي كومان (بايرن ميونخ) - ماكسيماليان بيير (بوروسيا دورتموند)

الهجوم: عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت) - هاري كين (بايرن ميونخ) - تيم كليندينست (بوروسيا مونشنجلادباخ)

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