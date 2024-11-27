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إسرائيل تطعن على مذكرات الاعتقال، والجنائية الدولية: لا حصانة من الملاحقة القضائية - أخبار كلمتك

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إسرائيل تطعن على مذكرات الاعتقال، والجنائية الدولية: لا حصانة من الملاحقة القضائية - أخبار كلمتك

إسرائيل تطعن على مذكرات الاعتقال، والجنائية الدولية: لا حصانة من الملاحقة القضائية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 08:13 مساءً - قال فادي العبد الله المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية: إن الملاحقات القضائية التي صدرت بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، هي مذكرات اعتقال قانونية قضائية ولا تتأثر بأي اعتبارات سياسية بما في ذلك وقف إطلاق النار في لبنان.

مذكرات اعتقال الجنائية الدولية

وأكد «العبد الله» في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن القضايا السياسية لا تؤثر على سير العدالة التي لديها مسارها الخاص، وعندما تصدر مذكرات اعتقال من  قبل قضاة المحكمة هم وحدهم من يستطيعون سحب تلك الأوامر في حال كان هناك سبب قانوني، وغير ذلك فإن مذكرات الاعتقال لا تسقط بمرور الزمن والتقادم.

وأوضح: أن المحكمة الجنائية الدولية  أصدرت أوامر باعتقال نتنياهو وجالانت لوجود أسباب وجيهة للظن بأنهم ارتكبوا هذه الجرائم، وأنه من الضروري أن يدافع المدانين عن أنفسهم أمام القضاة، وهنالك حقوق دفاع محفوظة لهم، وبالتالي هم ليس مدانون.

فى ذات السياق كشف مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن تل أبيب  أبلغت المحكمة الجنائية الدولية بأنها ستطعن على مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو، ووزير الدفاع المقال يوآف جالانت بسبب الجرائم في حرب غزة.

إسرائيل تطعن على مذكرة اعتقال نتنياهو وجالانت

وكانت الجنائية الدولية، أصدرت مذكرات اعتقال الخميس الماضي بحق نتنياهو وجالانت والقائد العسكري في حركة "حماس" محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم محمد الضيف، متهمة إياهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في صراع غزة.

وقال نتنياهو: تقدمت إسرائيل اليوم بمذكرة إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتزامها تقديم طعن إلى المحكمة، بالإضافة إلى المطالبة بإرجاء تنفيذ مذكرتي الاعتقال.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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