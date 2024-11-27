ميقاتي: نعلق الأمل على الجيش لإعادة الأمن لجنوب لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 12:53 مساءً - قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في خطاب اليوم الأربعاء “نبدأ اليوم مسيرة إعادة ما تهدم ونعلق الأمل على الجيش لإعادة الأمن إلى الجنوب”.

ميقاتي: أكدنا التزام الحكومة بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701

وأضاف ميقاتي: "أكدنا التزام الحكومة بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بكافة بنوده، ونعيش لحظات استثنائية والمسؤولية كبرى وجماعية للتكاتف وبناء دولة تحمي المكتسبات".

وتابع: "نؤكد على المرجعية الأمنية للجيش في الجنوب ونستعيد ثقة العالم بنا ونعيد ثقة اللبنانيين بالدولة".

ميقاتي يطالب إسرائيل بالالتزام بوقف إطلاق النار

واستطرد: "أطالب بالتزام العدو الإسرائيلي بقرار وقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي التي احتلها، ونحن على ثقة تامة بأن الغد سيكون أفضل للبنان شرط أن نضع خلافاتنا جانبا".

وأكد رئيس الوزراء اللبناني، أن الجيش اللبناني يقوم بعمله في أصعب الظروف وقدم 46 شهيدا وعددا من الجرحى.

أول بيان رسمي من حماس بعد وقف إطلاق النار في لبنان إعلام إسرائيلي: إطلاق نار تحذيري في كفر كلا جنوب لبنان

وأضاف: "متمسكون بسيادة لبنان على كل أراضيه برا وبحرا وجوا وعلينا التكاتف لمواجهة التحديات التي تواجه لبنان بعد العدوان الإسرائيلي".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.