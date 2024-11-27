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ميقاتي: نعلق الأمل على الجيش لإعادة الأمن لجنوب لبنان - أخبار كلمتك

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ميقاتي: نعلق الأمل على الجيش لإعادة الأمن لجنوب لبنان - أخبار كلمتك

ميقاتي: نعلق الأمل على الجيش لإعادة الأمن لجنوب لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 12:53 مساءً - قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في خطاب اليوم الأربعاء “نبدأ اليوم مسيرة إعادة ما تهدم ونعلق الأمل على الجيش لإعادة الأمن إلى الجنوب”.

ميقاتي: أكدنا التزام الحكومة بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701

وأضاف ميقاتي: "أكدنا التزام الحكومة بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بكافة بنوده، ونعيش لحظات استثنائية والمسؤولية كبرى وجماعية للتكاتف وبناء دولة تحمي المكتسبات".

وتابع: "نؤكد على المرجعية الأمنية للجيش في الجنوب ونستعيد ثقة العالم بنا ونعيد ثقة اللبنانيين بالدولة".

ميقاتي يطالب إسرائيل بالالتزام بوقف إطلاق النار 

واستطرد: "أطالب بالتزام العدو الإسرائيلي بقرار وقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي التي احتلها، ونحن على ثقة تامة بأن الغد سيكون أفضل للبنان شرط أن نضع خلافاتنا جانبا".

وأكد رئيس الوزراء اللبناني، أن الجيش اللبناني يقوم بعمله في أصعب الظروف وقدم 46 شهيدا وعددا من الجرحى.

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أول بيان رسمي من حماس بعد وقف إطلاق النار في لبنان

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إعلام إسرائيلي: إطلاق نار تحذيري في كفر كلا جنوب لبنان

وأضاف: "متمسكون بسيادة لبنان على كل أراضيه برا وبحرا وجوا وعلينا التكاتف لمواجهة التحديات التي تواجه لبنان بعد العدوان الإسرائيلي".

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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