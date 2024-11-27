في ذكرى القاضية ممكن، أفشة يكشف كواليس نهائي القرن بين الأهلي والزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 06:37 مساءً - تحدث محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن كواليس مباراة نهائي القرن أمام الزمالك، والتي نجح خلالها الأحمر في تحقيق الفوز وحصد اللقب الإفريقي التاسع في تاريخه.

وفاز الأهلي على الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا موسم 2020 بنتيجة 2-1، حيث سجل ثنائي الأحمر حينها عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة.

تصريحات أفشة للمركز الإعلامي بالنادي الأهلي

وأعرب أفشة خلال تصريحات للمركز الإعلامي بالنادي الأهلي عن سعادته بهذا اليوم قائلا “ 27 نوفمبر جميل، ليس لي فقط، بل لكل جماهير الأهلي وأصدقائي، ولاعبي الفريق بالكامل، لانه يعتبر من افضل أيام حياتنا، لان هذا الفوز بمثل هذا اللقب مع جمهور النادي الأهلي هو أمر كبير للغاية ".

أفشة: المباراة كانت موترة للجميع

وأكمل: هذه المباراة كانت موتره للجميع من لاعبي الأهلي والجماهير ولاعبي الزمالك، والفترة التي سابقت المباراة كانت كبيرة ولا يوجد بها سوا التوتر والتدريبات والحديث عن المباراة".

وأضاف “فصلت نفسي عن كل الأجواء الموجودة حول المباراة، لانني بالفعل متوتر ولا أرغب في التوتر بشكل اكبر، لان الجميع متوتر للغاية بسبب ظروف المباراة ولانك تلعب نهائي القرن أمام الزمالك”.

وزاد "عندما استيقظنا صباح يوم المباراة لم نكن نصدق أن ذلك يوم اللقاء، وأتذكر جيدا عندا جاء لي أحمد الشيخ وقال لقد صليت الفجر وأشعر أنك ستسجل هدفًا، فدعيت الله أن يتحقق حديثة ".

أفشة: بدأنا المباراة أمام الزمالك بشكل جيد

وواصل "بدأنا المباراة بشكل كويس جدا، وربنا كرمنا بهدف عمرو السولية،وهذا يعتبر هدف بطولة أيضا، لانه أدخل الفريق في الأجواء لكن عندما سجل الزمالك التعادل توترنا، لاننا نرغب في تحقيق المكسب واسعاد الجماهير،وبين شوطي اللقاء كنا صامتين ولم يتحدث أحد سوا أثنين ".

وأردف " أذكر عندما تحدث سعد سمير بين الشوطين وطالبانا ببذل المزيد من الجهد لتحقيق المكسب، وتحدث معي بشكل شخصي وقال لي يجب تقدم مستوى أفضل وتساعدنا على الاستحواذ على الكرة، والسولية قال إن الفريق الذي سيتعب أكثر هو الذي سيفوز".

موعد مباراة الأهلي والبنك بالدوري الممتاز

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره البنك الأهلي يوم الأحد الموافق الأول من ديسمبر المقبل في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك بالدوري الممتاز

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي والبنك عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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