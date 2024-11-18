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سباليتي يكشف أسباب خسارة إيطاليا أمام فرنسا - أخبار كلمتك

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سباليتي يكشف أسباب خسارة إيطاليا أمام فرنسا - أخبار كلمتك

سباليتي يكشف أسباب خسارة إيطاليا أمام فرنسا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 04:28 صباحاً - أكد لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، أن التقييم العام لفترته الحالية مع الأزوري يبقى إيجابيًا، رغم الخسارة القاسية على ملعب سان سيرو أمام فرنسا 3-1 في دوري الأمم الأوروبية.

 

قال سباليتي في تصريحات لقناة "راي سبورت" الإيطالية: "لسوء الحظ هذا هو الوضع، كان من الممكن أن يكون الجو أكثر استرخاءً مع ضغط أقل، لكننا استقبلنا هدفا مبكرا من ركلة ركنية".


وأضاف: "حاولنا العودة بقوة وبذلنا الكثير من الجهد، وقد يكون من قبيل المصادفة أننا استقبلنا الكثير من الكرات الثابتة، لكن المباراة كانت متوازنة وشعرنا أنه يمكننا العودة إليها، لكن بعد هدف آخر من ركلة ثابتة، هدأت فرنسا وكان من الصعب إيجاد المساحة".

ولفت: "ما سبب لنا معظم المشاكل، أن لاعبي خط الوسط لم يبعدوا الكرة من أمام منطقتنا بالشكل اللازم، كنا بحاجة لمزيد من الجودة في الاستحواذ، لاستعادتها في المساحات الضيقة، لكننا لم نفعل ذلك بالقدر الكافي".

واختتم: "التقييم العام لفترتي إيجابي بلا شك. لقد رأينا بعض الأشياء الجيدة، لكن من الواضح أن هذه الهزيمة تخلق بعض المشاكل فيما يتعلق بالثقة، ولا ينبغي أن نُحرم منها".

متي تولي سباليتي تدريب منتخب إيطاليا ؟

سباليتي تولى تدريب منتخب إيطاليا في أغسطس 2023، بعد رحيل روبرتو مانشيني لتدريب منتخب السعودية.

 

وفقدت كتيبة الأزوري صدارة المجموعة الثانية في دوري الأمم الأوروبية، لصالح الديوك بعدما تساوى المنتخبان في عدد النقاط (13).

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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