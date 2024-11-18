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فرنسا تضع إيطاليا في مواجهة كبرى في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

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فرنسا تضع إيطاليا في مواجهة كبرى في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

فرنسا تضع إيطاليا في مواجهة كبرى في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 03:24 صباحاً - دوري الأمم الأوروبية، فقدت إيطاليا فرصة خوض مباراة أسهل نسبيا، في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعد خسارتها صدارة المجموعة الثانية في الجولة الأخيرة.

وكان الآزوري متصدرا للمجموعة قبل لقاء فرنسا، وكان ليتأهل على القمة، في حالة الفوز أو التعادل، أو حتى الهزيمة بفارق هدف واحد.

وقلبت فرنسا الطاولة، وانتصرت 3-1 في عقر دار إيطاليا، على ملعب سان سيرو، لتخطف الصدارة برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف عن أصحاب الأرض.

 

وسجل ثلاثية الديوك: أدريان رابيو في الدقيقتين (2 و65)، والحارس الإيطالي جولييلمو فيكاريو بالخطأ في مرماه بالدقيقة 33، بينما أحرز أندريا كامبياسو هدف إيطاليا بالدقيقة 35.

بذلك، بات على إيطاليا أن تخوض مباراة صعبة للغاية، في ربع النهائي، حيث سيتعين عليها ملاقاة أحد المنتخبات الثلاثة، الفائزة بصدارة المجموعات الأخرى، وهي ألمانيا وإسبانيا والبرتغال.

ولو كانت إيطاليا أنهت منافسات مجموعتها في قمة الترتيب، لواجهت أحد المنتخبات صاحبة المركز الثاني.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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