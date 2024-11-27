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وزير التجارة القطري: نستهدف الوصول إلى صيغة تحقق التكامل الصناعي بين القاهرة والدوحة - أخبار كلمتك

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وزير التجارة القطري: نستهدف الوصول إلى صيغة تحقق التكامل الصناعي بين القاهرة والدوحة - أخبار كلمتك

وزير التجارة القطري: نستهدف الوصول إلى صيغة تحقق التكامل الصناعي بين القاهرة والدوحة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 06:22 مساءً - أكد وزير التجارة والصناعة القطري، الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، أن الفترة المقبلة ستشهد العمل من جانبه على سرعة الوصول لمستهدفات زيادة معدلات التبادل التجاري والوصول إلى صيغة تحقق التكامل الصناعي بين القاهرة والدوحة.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر، وزير الخارجية، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، جلسة مباحثات مُوسّعة حول سبل دعم التعاون المشترك في مختلف المجالات.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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