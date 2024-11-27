غازتك تشارك في الملتقى والمعرض الدولي للصناعة بجناح وزارة البترول - أخبار كلمتك

غازتك تشارك في الملتقى والمعرض الدولي للصناعة بجناح وزارة البترول - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. فاجعة تهز هذه المحافظة وهذا ما حدث - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. فاجعة تهز هذه المحافظة وهذا ما حدث - أخبار كلمتك

عاجل:الاتصالات تزف بشرى سارة بشان تشغيل خدمة ٤g بعدن - أخبار كلمتك

عاجل:الاتصالات تزف بشرى سارة بشان تشغيل خدمة ٤g بعدن - أخبار كلمتك

عمر مرموش يقود قائمة فرانكفورت لمواجهة ميتلاند في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

عمر مرموش يقود قائمة فرانكفورت لمواجهة ميتلاند في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

بعد أزمة السد والهلال، الاتحاد الآسيوي يتخذ قرارا بشأن حكام "دوري الأبطال" - أخبار كلمتك

بعد أزمة السد والهلال، الاتحاد الآسيوي يتخذ قرارا بشأن حكام "دوري الأبطال" - أخبار كلمتك

معهد الغمري الأزهري بالمنيب يستضيف فعاليات "بستان الإبداع" - أخبار كلمتك

معهد الغمري الأزهري بالمنيب يستضيف فعاليات "بستان الإبداع" - أخبار كلمتك

بعد ساعات من وقف إطلاق النار، إدارة بايدن تبيع صفقة أسلحة ضخمة لإسرائيل - أخبار كلمتك

بعد ساعات من وقف إطلاق النار، إدارة بايدن تبيع صفقة أسلحة ضخمة لإسرائيل - أخبار كلمتك

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة غدا.. ويتوجه لـ دمياط لإطلاق أول رحلة رورو إلى إيطاليا - أخبار كلمتك

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة غدا.. ويتوجه لـ دمياط لإطلاق أول رحلة رورو إلى إيطاليا - أخبار كلمتك

بالأرقام، مصر تحقق تقدمًا في مكافحة العنف ضد المرأة (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

بالأرقام، مصر تحقق تقدمًا في مكافحة العنف ضد المرأة (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

انفجارات عنيفة تهز هذه المحافظة مع مشاركة الطيران - أخبار كلمتك

انفجارات عنيفة تهز هذه المحافظة مع مشاركة الطيران - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

«مدبولي» يلتقي رئيس الديوان الأميري لإمارة عجمان الإماراتية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
«مدبولي» يلتقي رئيس الديوان الأميري لإمارة عجمان الإماراتية - أخبار كلمتك

«مدبولي» يلتقي رئيس الديوان الأميري لإمارة عجمان الإماراتية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 06:22 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الشيخ الدكتور ماجد النعيمي، رئيس الديوان الأميري لإمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس إدارة شركة عقارية كُبرى، والوفد المرافق له، لاستعراض عدد من مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية في مصر.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بالشيخ الدكتور، ماجد النعيمي، والوفد المرافق له، مُؤكدًا عُمق روابط الأخوة التي تجمع مصر والإمارات وشعبيهما الشقيقين.

رئيس الوزراء خلال اللقاء اليوم

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن ملف جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية يحتل أولوية قُصوى بالنسبة للحكومة، حيث تحرص الحكومة على تيسير تنفيذ أي مشروعات جديدة تُحقق مصلحة مشتركة للدولة المصرية وكذا للمستثمر الأجنبي.

بدوره، قال الشيخ الدكتور ماجد النعيمي: نعمل في مصر من خلال شركة «هوريزون للتطوير العقاري»، ولدينا بالفعل مشروعات قائمة في مصر، ونحظى بدعم مُستمر لمشروعاتنا، وهذا أسهم بصورة كبيرة في تقدم تنفيذ هذه المشروعات بصورة جيدة للغاية.

رئيس الوزراء خلال اللقاء اليوم

وأضاف «النعيمي»، أن الشركة تمتلك مشروعات في القاهرة الجديدة والساحل الشمالي، ونطمح في التوسّع في مشروعاتنا في مصر، للاستفادة من هذا المناخ الاستثماري المتميز.

وخلال اللقاء، تم استعراض عدد من المطالب الاستثمارية من مسئولى الشركة، وأكد رئيس الوزراء الاهتمام بهذه المطالب، بما يسهم في التوسع باستثمارات الشركة في مصر.

اقرأ أيضاً
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة «إل تي لخدمات الجينز»

مجلس الوزراء يوافق على تفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة

رئيس مجلس الوزراء يصل القاهرة بعد المشاركة في COP29 بأذربيجان نيابة عن الرئيس السيسي

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

الطيار وائل النشار رئيسًا للمصرية للمطارات.. والمهندس هشام السعيد رئيسا لـ«AVIT» - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق