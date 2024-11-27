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مشاهير العرب - بعد انفصالها عن خطيبها.. أول تعليق من نور إيهاب «صور» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد انفصالها عن خطيبها.. أول تعليق من نور إيهاب «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد انفصالها عن خطيبها.. أول تعليق من نور إيهاب «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 03:10 مساءً - تصدرت الفنانة نور إيهاب، مؤشرات البحث عبر تريند «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما تداولت أنباء حول انفصالها عن خطيبها الفنان نور بدر.

وارتفعت مؤشرات البحث حول اسمنور إيهاب ونور بدر، بعد تعليق عدد كبير من المتابعين على حذفها لصورهما عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» مما زاد من شكوك الكثيرين حول انفصالهما.

نور إيهاب ونور بدر

وفي هذا السياق، ردت نور إيهاب خلال لقائها مع برنامج «عيش صباحك» الذي يعرض عبر راديو نجوم إف إم، قائلة: «عدم مشاركة بعض التفاصيل الشخصية مع الجمهور ليس نتيجة مشاكل، بل رغبة منها في إبقاء بعض جوانب حياتها الخاصة بعيدة عن الأنظار».

عقب تداول أنباء عن انفصال نور إيهاب عن خطيبها نور بدر، تستعرض كلمتك للقراء والمتابعين أبرز المعلومات عن نور إيهاب في التقرير الآتي.

نور إيهاب ونور بدر

أبرز المعلومات عن نور إيهاب

- نور إيهاب، ممثلة مصرية، بدأت في عالم الفن من خلال المشاركة في مسلسل زوجة مفروسة جدا بالتعاون مع الفنانة داليا البحيري.

- ولدت نور إيهاب في 6 فبراير 2003 بمدينة القاهرة، تنتمي نور لعائلة فنية عريقة، فهي حفيدة الفنان الراحل محمود رضا، مؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية.

- وكانت أبرز أعمال نور إيهاب، مسلسل أبو البنات، وكلبش، ومسلسل إلا أنا، ولعبة نيوتن، ومسرحية الصندوق الأحمر.

- بدأت علاقة نور إيهاب وخطيبها نور بدر عقب مشاركتها في مسلسل إلا أنا الذي جمع بينهما، ومن ثم أعلنا الخطوبة، ويكبرها بـ 10 سنوات.

- ترتبط نور إيهاب، بعلاقة قرابة مع الفنانة شيرين رضا، إذ إن شيرين ابنة عم والدتها.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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