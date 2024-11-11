مشاهير العرب - بعد الانتهاء من تسجيل ألبومه.. رامي جمال: شكرا لكل الصناع العباقرة الموجودين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 05:57 مساءً - انتهى الفنان رامي جمال من تسجيل أحدث ألبوماته الغنائية الذي يحمل اسم «مش لاقيكي»، ومن المقرر طرح أغانيه خلال الفترة المقبلة.

وكتب رامي جمال عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «الحمد لله انتهيت من ألبومي الجديد، مش لاقيكي، شكرًا لكل الصناع العباقرة الموجودين لجمال فنهم وحبهم وأنا دايمًا بشوف الحب في العمل لا يقل أهمية عن جوده الفن ودي نعمه ربنا رازقني بيها من أول يوم شغل شكرا لشركتي الغالية وشكرًا لإدارة أعمالي وتيم السوشيال ميديا وأهلي وزوجتي وإن شاء الله قريب جدًا هنسمع الألبوم سوا».

آخر أعمال رامي جمال

وكانت أغنية «وجوده تعبني» آخر ما طرحه رامي جمال عبر قناته بموقع الفيديوهات «يوتيوب» ومختلف المنصات الرقمية، وحققت الأغنية صدى جماهيري كبير.

أغنية «وجوده تعبني»، من كلمات عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع عمرو الخضري، ومن كلماتها:

«ربنا يبعد بينه وبيني

يبعد عني ويبقى ناسيني

ده وجوده تعبني وعذبني

ودموعي خلصت من عيني

ربنا ياخد حقي وأشوفه

عايش بعدي يموت من خوفه

وبحق الأيام الصعبة

يتعب ويعاني مع ظروفه».