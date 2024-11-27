مشاهير العرب - حمادة هلال يتصدر التريند بسبب والد زوجته (تفاصيل) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 05:43 مساءً - تصدر الفنان حمادة هلال، تريند محرك البحث الشهير «جوجل» خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلانه وفاة والد زوجته المهندس سميح توفيق القيشاوى، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وكان حمادة هلال أعلن على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن وفاة والد زوجته، قائلة: «بسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ" صدق الله العظيم.. توفى إلى رحمة الله حمايا وأبي العزيز المهندس سميح توفيق القيشاوى».

وأضاف: «اللهم اسكنه فسيح جنات اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب.. أسألكم الدعاء».

جنازة والد زوجة حمادة هلال

وشيعت، منذ قليل، جنازة والد أسما سميح زوجة الفنان حمادة هلال، من مسجد فاطمة الشربتلى بالتجمع، بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء من الوسط الفني وخارجه، وتم دفنه بمقابر أسرته على طريق السويس.

وتلقى حمادة هلال العزاء من الحاضرين على المقابر، وحرص على حضور الجنازة كل من: إبراهيم حسن وزوجته، الفنان محمد لطفى، الفنان أحمد عصام، المنشد الدينى مصطفى عاطف، وغيرهم.

عزاء والد زوجة حمادة هلال

ومن المقرر أن يقام عزاء والد زوجة جمادة هلال، غداً الخميس، بعد صلاة المغرب في مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.