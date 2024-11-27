مشاهير العرب - آخر ظهور لـ الراحل خالد جمال الدين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 05:43 مساءً - خالد جمال الدين.. اتسمت الحياة الفنية والشخصية للفنان خالد جمال الدين الذي رحل اليوم عن عالمنا بالهدوء والابتعاد عن أثارة الجدل، ومنذ سنوات قرر جمال أن يختفي تماما عن الأضواء ودخل في حالة من الانعزال بعد أن تمكن بحضوره وموهبته من ترك بصمة في أذهان وقلوب الجمهور.

وكان آخر أعمال الفنان الراحلخالد جمال الدينمشاركته في العرض المسرحي «عصفور طل من الشباك» الذي عرض عام 2013، وهو من إعداد وإخراج إبراهيم الفوي.

وشارك في العرض المسرحي «عصفور طل من الشباك» عدد من الفنانين أبرزهم: محمد عبد الجواد، ناصر شاهين، خالد عبد الحميد، سلوى العرابي، سهام جلال، ويشارك في البطولة 4 ممثلين من ذوي الاحتياجات الخاصة هم سيد أنور، محمد جمعة، عمار صلاح الدين، وعادل مصطفى.

وكان العرض مقتبس من رواية بعنوان «طار فوق عش الوقواق» للكاتب الأمريكي كين كيسي، ودارت أحداث العمل داخل مستشفى للأمراض العقلية تديرها ممرضة فاسدة، حيث يشارك المرضى بانتظام في حصص جماعية يكشفون خلالها عن مشاكلهم الخاصة لأهداف علاجية، لكن الممرضة تستغل ذلك لتبقيهم في حالة خضوع تحت أمرها، ثم يأتي أحد المرضى ليغير هذه الأوضاع و يفجر ثورة ضد الإدارة بالتعاون مع المرضى.

ولم تمر سوى أعوام قليلة حتى قررخالد جمال الدين الابتعاد أيضا عن منصات التواصل الاجتماعي، حيث سجل «فيسبوك»، آخر ظهور للفنان خالد جمال في عام 2017، بعد أن كان نشطا بشكل كبير في وقت سابق، ويشارك من خلاله أصدقاءه على داخل وخارج الوسط الفني كواليس وصور من أعماله السابقة، أو مشاركة صور القطط التي كان يهتم بتربيتها بشكل كبير.

أسباب وفاة الفنان خالد جمال الدين

ورحل الفنان خالد جمال الدين عن عالمنا بشكل مفاجئ اليوم، وذلك بعد حدوث ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم مما أدي إلى وفاته، حيث يعد مضاعفات ضغط الدم أحد العوامل التي تؤدي إلى الوفاة.

وشيع جثمان الراحل خالد جمال الدين عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة إلى مثواه الأخير وسط حضور الأهل والأصدقاء.

من هو الفنان خالد جمال الدين

وشارك الفنان خالد جمال الدين، في العديد من الأعمال التي تركت بصمة في الدراما المصرية، حيث اشتهر بدور صلاح عبد الباري عرفة في مسلسل زيزينيا، ودور عبد الله في مسلسل وادي فيران، ودور ثروت في مسلسل أبو العلا 90، ودور خالد في مسلسل وما زال النيل يجري، وشارك في مسلسل ملح الأرض.