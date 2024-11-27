هبة الأباصيري: كنت محظوظة في بداية مشواري بدعم الكينج منير - أخبار كلمتك



القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 05:08 مساءً - كشفت الإعلامية هبة الأباصيري لأول مرة قصة دعم الكينج محمد منير لها في بداية مشوارها الإعلامي.

وقالت خلال حلقة برنامجها "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC": "كنت محظوظة أن في بداية مشواري الإعلامي كان في دعم كبير قدمه الكينج منير ليا، لما استضفته ووقتها أهداني أغنية "لما النسيم" والتي كان يستعد لطرحها".

منة عدلي القيعي

وكانت ضيفة الحلقة منة عدلي القيعي التي كشفت تفاصيل أغنية الكينج محمد منير التي سيتم طرحها قريبًا، وقالت إن الأغنية مكتوبة منذ فترة ولكنها لم تجد لها لحنا يتناسب معاها.

وتابعت: "منذ أول مرة كتبتها قولت يارب يكون ليا نصيب أن الكينج منير هو اللي يقدمها، والأغنية موضوع إنساني جدًا".

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