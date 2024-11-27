السيسي يستقبل ملك الأردن ورئيس وزراء قطر (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

السيسي يستقبل ملك الأردن ورئيس وزراء قطر (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

زيادة منافذ استخراج اشتراكات المترو والقطار الكهربائي بالخط الثالث - أخبار كلمتك

زيادة منافذ استخراج اشتراكات المترو والقطار الكهربائي بالخط الثالث - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يلتقي رئيس الديوان الأميري لإمارة عجمان - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يلتقي رئيس الديوان الأميري لإمارة عجمان - أخبار كلمتك

"الزراعة" تطلق قافلتين بيطريتين لدعم المربين في شمال سيناء - أخبار كلمتك

"الزراعة" تطلق قافلتين بيطريتين لدعم المربين في شمال سيناء - أخبار كلمتك

لاعب ليفربول يكشف سبب تفضيله الريدز على الانضمام إلى ريال مدريد - أخبار كلمتك

لاعب ليفربول يكشف سبب تفضيله الريدز على الانضمام إلى ريال مدريد - أخبار كلمتك

دوري أبطال آسيا، حمدي فتحي يقود تشكيل الوكرة القطري أمام تراكتور الإيراني - أخبار كلمتك

دوري أبطال آسيا، حمدي فتحي يقود تشكيل الوكرة القطري أمام تراكتور الإيراني - أخبار كلمتك

محمد سامي ينشر صورة من كواليس مسلسل "سيد الناس" - أخبار كلمتك

محمد سامي ينشر صورة من كواليس مسلسل "سيد الناس" - أخبار كلمتك

زعم تسللهم لمنطقة محظورة، الاحتلال يعتقل 4 من قوات حزب الله بينهم قائد - أخبار كلمتك

زعم تسللهم لمنطقة محظورة، الاحتلال يعتقل 4 من قوات حزب الله بينهم قائد - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:01 - عودة النازحين إلى منازلهم في لبنان بعد وقف إطلاق النار.. الفرحة والحزن يجتمعان |فيديو - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:01 - عودة النازحين إلى منازلهم في لبنان بعد وقف إطلاق النار.. الفرحة والحزن يجتمعان |فيديو - أخبار كلمتك

وزيرة التنمية المحلية تستعرض فرص الاستثمار المتاحة في المحافظات المختلفة - أخبار كلمتك

وزيرة التنمية المحلية تستعرض فرص الاستثمار المتاحة في المحافظات المختلفة - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

هبة الأباصيري: كنت محظوظة في بداية مشواري بدعم الكينج منير - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
هبة الأباصيري: كنت محظوظة في بداية مشواري بدعم الكينج منير - أخبار كلمتك

هبة الأباصيري: كنت محظوظة في بداية مشواري بدعم الكينج منير - أخبار كلمتك


القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 05:08 مساءً - كشفت الإعلامية هبة الأباصيري لأول مرة قصة دعم الكينج محمد منير لها في بداية مشوارها الإعلامي.

وقالت خلال حلقة برنامجها "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC": "كنت محظوظة  أن في بداية مشواري الإعلامي كان في دعم كبير قدمه الكينج منير ليا، لما استضفته ووقتها أهداني أغنية "لما النسيم" والتي كان يستعد لطرحها".

 

منة عدلي القيعي

 

وكانت ضيفة الحلقة منة عدلي القيعي التي كشفت تفاصيل أغنية الكينج محمد منير التي سيتم طرحها قريبًا، وقالت إن الأغنية مكتوبة منذ فترة ولكنها لم تجد لها لحنا يتناسب معاها.

 

وتابعت: "منذ أول مرة كتبتها قولت يارب يكون ليا نصيب أن الكينج منير هو اللي يقدمها، والأغنية موضوع إنساني جدًا".

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

رغم حذف دورها، مي القلماوي: العمل في Gladiator II من أفضل تجارب حياتي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق