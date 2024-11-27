مشاهير العرب - «الاعتزاز بكرامته».. شريف حلمي يكشف سبب وفاة خالد جمال الدين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 06:01 مساءً - خالد جمال الدين.. كشف الفنان شريف حلمي، عن سبب ابتعاد الفنان الراحل خالد جمال الدين، عن التمثيل بشكل مفاجئ، حيث كان آخر ظهور فني له عام 2013 من خلال العرض المسرحي «عصفور طل من الشباك».

وكتب شريف حلمي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «رحل خالد جمال الفنان زميل الدراسة بالمعهد ألف رحمة ونور على روحك الطاهرة، رحل خالد ابن المسرح القومي والذي بدأ حياته الفنية وهو ينبيء عن مولد نجم مختلف أشتغل مع مخرجين كبار، جمال عبد الحميد في (زيزينيا) وخالد بهجت في (ملفات سرية) والعديد من المخرجين».

وكشف حلمي، سبب بعد الراحل خالد جمال الدين عن الوسط الفني بشكل مفاجئ قائلا: «كان يثق في نفسه وفي قدراته.. كان عنده أمل كبير وفجأة أبعد بشكل من الأشكال ولأنه شخص طيب يعتز بكرامته ولا يسعى للحصول على حق وجوده بقوة فقد آثر الاختفاء، اختفى من المسلسلات.. اختفى من الأفلام.. اختفى حتى من التواجد على خشبة المسرح القومي بيته ومحل وظيفته، ثم انزوى خالد جمال تمام».

شريف حلمي يكشف سبب وفاة خالد جمال الدين

وكشف شريف حلمي، كواليس لحظاته الأخيرة مع الفنان الراحل خالد جمال الدين، موضحًا أنه قد يكون مات بسبب سوء حالته النفسية: «ورغم أنه كان من المقربين لي في البدايات إلا أنني لم أعد أراه لم نستطع أن نتقابل لشهور طويلة هو جالس في بيته بكرامته وأنا أسعى في الحياة وأقاتل من أجل أن أكون موجودا.. أعتقد أنه قد أصيب باليأس والإحباط وأنا الآن أشعر بالندم بعدم القرب منه قبل رحيله المفاجئ».

وتابع: «لا أملك إلا أن أقول إنا لله وإنا إليه راجعون واتضرع إلى الله عز وجل أن يغفر له ويعوضه ما فاته في الدنيا من طموحات بأحسن منها في الجنة، وداعا خالد جمال الفنان الخلوق ابن المسرح القومي واحد أبناء جيلي. ادعوا له من قلوبكم».

مسرحية «عصفور طل من الشباك» لـ خالد جمال الدين

شارك في العرض المسرحي «عصفور طل من الشباك» بجانب الفنان الراحل خالد جمال الدين، عدد من الفنانين أبرزهم: محمد عبد الجواد، وناصر شاهين، وخالد عبد الحميد، وسلوى العرابي، وسهام جلال، ويشارك في البطولة 4 ممثلين من ذوي الاحتياجات الخاصة هم سيد أنور، ومحمد جمعة، وعمار صلاح الدين، وعادل مصطفى.

وكان العرض مقتبس من رواية «طار فوق عش الوقواق» للكاتب الأمريكي كين كيسي، ودارت أحداث العمل داخل مستشفى للأمراض العقلية تديرها ممرضة فاسدة، حيث يشارك المرضى بانتظام في حصص جماعية يكشفون خلالها عن مشاكلهم الخاصة لأهداف علاجية، لكن الممرضة تستغل ذلك لتبقيهم في حالة خضوع تحت أمرها، ثم يأتي أحد المرضى ليغير هذه الأوضاع و يفجر ثورة ضد الإدارة بالتعاون مع المرضى.

وفاة الفنان خالد جمال الدين

ورحل الفنان خالد جمال الدين، عن عالمنا بشكل مفاجئ اليوم الأربعاء، وذلك بعد حدوث ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم مما أدي إلى وفاته، وشيع جثمانه عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة إلى مثواه الأخير وسط حضور الأهل والأصدقاء.

من هو الفنان خالد جمال الدين؟

وشارك الفنان خالد جمال الدين، في العديد من الأعمال التي تركت بصمة في الدراما المصرية، حيث اشتهر بدور صلاح عبد الباري عرفة في مسلسل زيزينيا، ودور عبد الله في مسلسل وادي فيران، ودور ثروت في مسلسل أبو العلا 90، ودور خالد في مسلسل وما زال النيل يجري، وشارك في مسلسل ملح الأرض.