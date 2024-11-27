السيسي يستقبل ملك الأردن ورئيس وزراء قطر (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

السيسي يستقبل ملك الأردن ورئيس وزراء قطر (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

زيادة منافذ استخراج اشتراكات المترو والقطار الكهربائي بالخط الثالث - أخبار كلمتك

زيادة منافذ استخراج اشتراكات المترو والقطار الكهربائي بالخط الثالث - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يلتقي رئيس الديوان الأميري لإمارة عجمان - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يلتقي رئيس الديوان الأميري لإمارة عجمان - أخبار كلمتك

"الزراعة" تطلق قافلتين بيطريتين لدعم المربين في شمال سيناء - أخبار كلمتك

"الزراعة" تطلق قافلتين بيطريتين لدعم المربين في شمال سيناء - أخبار كلمتك

لاعب ليفربول يكشف سبب تفضيله الريدز على الانضمام إلى ريال مدريد - أخبار كلمتك

لاعب ليفربول يكشف سبب تفضيله الريدز على الانضمام إلى ريال مدريد - أخبار كلمتك

دوري أبطال آسيا، حمدي فتحي يقود تشكيل الوكرة القطري أمام تراكتور الإيراني - أخبار كلمتك

دوري أبطال آسيا، حمدي فتحي يقود تشكيل الوكرة القطري أمام تراكتور الإيراني - أخبار كلمتك

محمد سامي ينشر صورة من كواليس مسلسل "سيد الناس" - أخبار كلمتك

محمد سامي ينشر صورة من كواليس مسلسل "سيد الناس" - أخبار كلمتك

زعم تسللهم لمنطقة محظورة، الاحتلال يعتقل 4 من قوات حزب الله بينهم قائد - أخبار كلمتك

زعم تسللهم لمنطقة محظورة، الاحتلال يعتقل 4 من قوات حزب الله بينهم قائد - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:01 - عودة النازحين إلى منازلهم في لبنان بعد وقف إطلاق النار.. الفرحة والحزن يجتمعان |فيديو - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:01 - عودة النازحين إلى منازلهم في لبنان بعد وقف إطلاق النار.. الفرحة والحزن يجتمعان |فيديو - أخبار كلمتك

وزيرة التنمية المحلية تستعرض فرص الاستثمار المتاحة في المحافظات المختلفة - أخبار كلمتك

وزيرة التنمية المحلية تستعرض فرص الاستثمار المتاحة في المحافظات المختلفة - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - بعد وفاته اليوم.. أبرز المحطات في رحلة الفنان خالد جمال الدين - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - بعد وفاته اليوم.. أبرز المحطات في رحلة الفنان خالد جمال الدين - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد وفاته اليوم.. أبرز المحطات في رحلة الفنان خالد جمال الدين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 06:01 مساءً - حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني، صباح الأربعاء، بعد رحيل الفنان خالد جمال الدين عن عالمنا متأثرا بأزمة صحية نتيجة ارتفاع ضغط الدم الذي أدت مضعافاته إلى رحيله عن الحياة، مما زاد من مؤشرات البحث حول رغبة الجمهور في معرفة أبرز المعلومات والمحطات في حياة الفنان خالد جمال الدين.

أبرز المحطات في حياة الفنان خالد جمال الدين

يعتبر الفنان خالد جمال الدين من مواليد الثمانينات من القرن الماضي في القاهرة، حيث بدأ مشواره الفني من خلال الحصول على أولى أدواره الفنية بمشاركته في مسلسل زيزينيا بأوئل التسعينيات، ليتمكن فيما بعد من تقديم العديد من الأدوار الشهيرة، أبرزها: زيزينيا الجزء الول، والبخيل وأنا، وأبو العلا 90، والوالي والخواجة، والحلم الجنوبي، وملفات سرية.

خالد جمال الدين

وفاة الفنان خالد جمال الدين

ورحل الفنان خالد جمال الدين عن عالمنا بشكل مفاجئ اليوم، وذلك بعد حدوث ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم مما أدي إلى وفاته، حيث يعد مضاعفات ضغط الدم أحد العوامل التي تؤدي إلى الوفاة.

وكان الفنان خالد جمال الدين، توفى صباح الأربعاء بشكل مفاجئ، وذلك بعد تعرضه لارتفاع مفاجئ في ضغط الدم.

خالد جمال الدين

وأقيمت صلاة الجنازة على الفنان خالد جمال الدين، عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة.

من هو الفنان خالد جمال الدين

وشارك الفنان خالد جمال الدين، في العديد من الأعمال التي تركت بصمة في الدراما المصرية، حيث اشتهر بدور صلاح عبد الباري عرفة في مسلسل زيزينيا، ودور عبد الله في مسلسل وادي فيران، ودور ثروت في مسلسل أبو العلا 90، ودور خالد في مسلسل وما زال النيل يجري، وشارك في مسلسل ملح الأرض.

اقرأ أيضاً
سبب وفاة الفنان خالد جمال الدين.. اللحظات الأخيرة في حياة بطل مسلسل «زيزينيا»

مسلسلات رمضان 2025.. أمير صلاح الدين يبدأ تصوير مشاهده في «العتاولة 2

حمادة هلال يكشف حقيقة مشاركة مي عز الدين في المداح 5 (فيديو)

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

تفاصيل حفل أحمد سعد وبهاء سلطان في الكويت الشهر المقبل - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق