مشاهير العرب - بعد وفاته اليوم.. أبرز المحطات في رحلة الفنان خالد جمال الدين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 06:01 مساءً - حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني، صباح الأربعاء، بعد رحيل الفنان خالد جمال الدين عن عالمنا متأثرا بأزمة صحية نتيجة ارتفاع ضغط الدم الذي أدت مضعافاته إلى رحيله عن الحياة، مما زاد من مؤشرات البحث حول رغبة الجمهور في معرفة أبرز المعلومات والمحطات في حياة الفنان خالد جمال الدين.

أبرز المحطات في حياة الفنان خالد جمال الدين

يعتبر الفنان خالد جمال الدين من مواليد الثمانينات من القرن الماضي في القاهرة، حيث بدأ مشواره الفني من خلال الحصول على أولى أدواره الفنية بمشاركته في مسلسل زيزينيا بأوئل التسعينيات، ليتمكن فيما بعد من تقديم العديد من الأدوار الشهيرة، أبرزها: زيزينيا الجزء الول، والبخيل وأنا، وأبو العلا 90، والوالي والخواجة، والحلم الجنوبي، وملفات سرية.

وفاة الفنان خالد جمال الدين

ورحل الفنان خالد جمال الدين عن عالمنا بشكل مفاجئ اليوم، وذلك بعد حدوث ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم مما أدي إلى وفاته، حيث يعد مضاعفات ضغط الدم أحد العوامل التي تؤدي إلى الوفاة.

وكان الفنان خالد جمال الدين، توفى صباح الأربعاء بشكل مفاجئ، وذلك بعد تعرضه لارتفاع مفاجئ في ضغط الدم.

وأقيمت صلاة الجنازة على الفنان خالد جمال الدين، عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة.

من هو الفنان خالد جمال الدين

وشارك الفنان خالد جمال الدين، في العديد من الأعمال التي تركت بصمة في الدراما المصرية، حيث اشتهر بدور صلاح عبد الباري عرفة في مسلسل زيزينيا، ودور عبد الله في مسلسل وادي فيران، ودور ثروت في مسلسل أبو العلا 90، ودور خالد في مسلسل وما زال النيل يجري، وشارك في مسلسل ملح الأرض.