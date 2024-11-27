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مشاهير العرب - أول تعليق من ويجز بعد توسط الشاعر تامر حسين لحل أزمته مع رامي صبري (صورة) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أول تعليق من ويجز بعد توسط الشاعر تامر حسين لحل أزمته مع رامي صبري (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أول تعليق من ويجز بعد توسط الشاعر تامر حسين لحل أزمته مع رامي صبري (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 06:01 مساءً - رد مطرب الراب ويجز، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» على الفنان رامي صبري من جديد، اليوم الأربعاء، وذلك بعد توسط الشاعر تامر حسين لحل الأزمة بين ويجز ورامي صبري بعد تداول التصريحات بينهما.

وأعاد ويجز، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» نشر تعليق تامر حسين على أزمته مع رامي صبري، معلقا عليها قائلا: «سامحتني قبل ما أعتذر أخلاق ملاك، بجد أحرجتني بأدبك حصل خير يا رامي وبعدين أخوك الصغير ايه انت عجزت؟ انت لسه صغير اوى بالتوفيق يا مجتهد يا شاطر».

بينما رد رامي صبري على تدخل تامر حسين للصلح، قائلا: «حبيبي تامر حسين الشاعر الكبير العظيم شكرا علي كلامك الجميل اللي زيك، ويجز اخويا الصغير وانا مسامحه وحصل خير».

وكان الشاعر تامر حسين، تدخل لحل الأزمة بين ويجز ورامي صبري، قائلا: «رامي صبري، شهادتى فيك مجروحة، أنت صوت عبقرى مش محتاج رأيى وخطواتك ماشاء الله لطريق النجاح بتكبر وتزيد وكل سنه عندك هيت ناجح ومكسر الدنيا ولسه شايف ترتيب أنغامى أنت رقم ٢ ف الإستماع بعد الهضبه البوم مكانك وفى الصدارة».

وأضاف: «تصريح مش موفق مِن ويجز رغم انى شفت له أكتر من لقاء كان راجل مُثقف ومُهذب جايز يكون واخد على خاطره ُ أو فِهم كلامك غلط، إنما الأرقام اللى قالها مش أرقامك ولا الطريقة مُناسبه وإنت الكبير ياروما، ويجز لو يعرف إنت اول واحد باعتلى أغنية البخت وبتقولى الراجل ده عنده حاجه مختلفة، مكنش هيزعل كدة».

الأزمة بين ويجز ورامي صبري

في وقت سابق، تصدرت أزمة مطرب الراب ويجز ورامي صبري المشهد منصات التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، وذلك بعدما كشف الأخير أن لا يفهم أغاني ويجز، وذلك خلال لقائه الأخير ببرنامج حبر سري الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم.

رد ويجز على تصريحات رامي صبري

وكانت أثارت تصريحات الفنان رامي صبري عن مطربي الراب، خلال لقائه ببرنامج «حبر سري» أمس الجمعة، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، غضب مطرب الراب الشهير ويجز.

وعلق ويجز، خلال ستوري عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، على تصريحات رامي صبري، الساخرة من مطربين الراب، قائلًا: «هتكلم على فنان فاكر إنه عنده الصلاحية إنه يطلع يتكلم عن أي حد في أي وقت والناس تسمع وتسكت.. الفنان دا اسمه رامي والفنان دا كل ما بيقعد من 4 لـ 5 شهور ويزهق ويطلع يتكلم على بتوع الراب في التليفزيون».

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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