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انطلاق اختبارات الأداء لمسابقة المواهب الذهبية بنسختها السابعة - أخبار كلمتك

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انطلاق اختبارات الأداء لمسابقة المواهب الذهبية بنسختها السابعة - أخبار كلمتك

انطلاق اختبارات الأداء لمسابقة المواهب الذهبية بنسختها السابعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:35 صباحاً - بدأت لجنة تحكيم مسابقة المواهب الذهبية التى ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، أعمالها فى اختبارات الأداء للمشاركين الموهوبين من ذوى الهمم، وذلك حتى ٩ ديسمبر المقبل بمقر المركز القومي للترجمة ثم تنتقل لمركز الحرية للإبداع بمحافظة الإسكندرية.

لجنة تحكيم مسابقة المواهب الذهبية  

وتضم لجنة تحكيم المسابقة كلامن: الدكتور محمد علاء فتحى، الدكتور مصطفى محمد مصطفى، الدكتورة نسرين رشدي، الدكتورة سحر سيد أمين، الدكتورة سماح إسماعيل على، الدكتور عصام عزت مصطفى والمايسترو الدكتور مدحت عبد السميع، كما يقوم الفنان مصطفى النجدي بتدريب المتأهلين لحفل الختام. 

وتشمل الاختبارات للمتقدمين في مجالات:  الاستعراضات الجماعية والفردية، الغناء والإنشاد الجماعي والفردي، بالإضافة إلى العزف على الآلات الموسيقية للموهوبين من ذوي الهمم أصحاب الإعاقة الجسدية والذهنية.

ويحصل جميع المتسابقين على شهادات مشاركة، وتقدم جوائز مالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فرع من فروع المسابقة وميدالية وشهادة تقدير خلال حفل ختام المسابقة المقرر انعقاده منتصف شهر ديسمبر القادم.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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