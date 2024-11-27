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رئيس الوزراء يستقبل نظيره القطري بمطار القاهرة الدولي - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء يستقبل نظيره القطري بمطار القاهرة الدولي - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يستقبل نظيره القطري بمطار القاهرة الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 12:45 مساءً - استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل بمطار القاهرة الدولي، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الذي يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى.

ومن المُقرر أن يترأس الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس الوزراء القطري جلسة مُباحثات مُوسّعة، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد من الوزراء من الجانبين، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المُشترك.

رئيس الوزراء يستقبل نظيره القطري بمطار القاهرة الدولي رئيس الوزراء يستقبل نظيره القطري بمطار القاهرة الدولي رئيس الوزراء يستقبل نظيره القطري بمطار القاهرة الدولي رئيس الوزراء يستقبل نظيره القطري بمطار القاهرة الدولي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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