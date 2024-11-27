بمشاركة وزير الري.. المؤتمر العربي السادس للمياه يبدأ أعماله بالأردن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:39 صباحاً - شارك وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، في المؤتمر العربي السادس للمياه والذي انطلقت أعماله صباح اليوم الأربعاء بمنطقة البحر الميت بالأردن بمشاركة عدد من وزراء المياه العرب ولفيف من المسئولين والسفراء المعتمدين لدى المملكة والخبراء في قطاع المياه.

ويعقد المؤتمر تحت عنوان الحوكمة نحو تحقيق التنمية المستدامة بالتعاون بين وزارة المياه الأردنية وجامعة الدول العربية وبرعاية رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان وبحضور وزير المياه والري الأردني المهندس رائد أبو السعود مندوبا عن رئيس الوزراء الأردني.

وقال أبو السعود، في كلمة بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إن معظم مصادر المياه بالوطن العربي تأتي من خارج حدود العالم العربي، مشيرا إلى أن الشح المائي أصبح خطرا لمعظم دولنا العربية.

وشدد على ضرورة بناء استراتيجية عربية مشتركة لتحقيق التكامل العربي في قطاع المياه وتأمين مستقبل الأجيال القادمة من المياه، مؤكدا على تحقيق التكامل بين المياه والغذاء.

ولفت إلى أن ما تشهده المنطقة من صراعات يهدد المياه في دولنا العربية، مشددا على ضرورة وجود حلول رائدة لتحقيق التكامل العربي المشترك للحفاظ على المياه.

ونوه إلى ضرورة التعاون العربي المشترك والعمل على إيجاد أفق لحل مشكلات المياه وتبني خطط تحقق مطالب الدول العربية في قطاع المياه لرسم صورة مياه عربية لصناع القرار العربي.

من جانبه، قال رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير على بن إبراهيم المالكي إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي بعد أيام من القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية التي عقدت في الرياض والتي شددت على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.

وأضاف أن الجامعة العربية عملت على توفير منصات تواصل بين الخبراء والباحثين من أجل إيجاد حلول لمشكلة المياه ونقص مواردها في عدد من الدول العربية، معتبرا أن اختيار عنوان المؤتمر بشأن الحوكمة نحو تحقيق التنمية المستدامة موفق للغاية من أجل العمل على تحقيق التنمية المستدامة بشأن المياه.

وأشار المالكي إلى أن العمل العربي المشترك له أولويات وضعها القادة العرب في العديد من القمم والاجتماعات العربية من أجل الحفاظ على موارد المياه.

وخلال الجلسة الافتتاحية، تم عرض فليم تسجلي عن أعمال المؤتمر العربي السادس للمياه تضمن أولويات العمل العربي المشترك بشأن مواجهة التحديات المناخية وخصوصا شح المياه وضرورة توفير مصادر أخرى، كما عرض الفيلم استراتيجية الأردن وبتوجيهات الملك عبد الله الثاني من أجل مواجهة التحديات المياه وعدم تأثر المملكة ومواطنيها من شح وقلة المياه.