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تعطل حركة القطارات على خط بورسعيد الإسكندرية نتيجة سقوط جرار - أخبار كلمتك

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تعطل حركة القطارات على خط بورسعيد الإسكندرية نتيجة سقوط جرار - أخبار كلمتك

تعطل حركة القطارات على خط بورسعيد الإسكندرية نتيجة سقوط جرار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 05:25 مساءً - تعطلت حركة القطارات على خط  بورسعيد الإسكندرية نتيجة سقوط الجرار رقم 2476 بقطار رقم 571 / 570 درجة ثالثة مكيف روسى أثناء دخوله محطة طنطا.

حادث قطار بورسعيد 

وعلى الفور تم الاستعداد بالأوناش وآلات الرفع لرفع الجرار من على السكة، لسرعة تسيير حركة القطارات

وأرسلت الهيئة القومية للسكك الحديدية عددا من الأوناش والمعدات لموقع الحادث، للمساعدة فى انتشال الجرار والاستعداد بعودة الحركة.

وكانت الهيئة القومية للسكك الحديدية تلقت إخطارا يفيد بوقوع حادث سقوط جرار قطار درجة ثالثة مكيف 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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