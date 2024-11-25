توجيهات حاسمة من مدير تعليم الجيزة لرفع مستوى الأداء في جميع المدارس (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 07:05 مساءً - قام سعيد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بجولة تفقدية مكثفة لعدد من مدارس إدارتي العمرانية والهرم، وذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تطوير العملية التعليمية وتعزيز الانضباط المدرسي.

زيارات ميدانية لتحقيق أهداف نوعية

وهدفت الزيارة إلى التأكد من تطبيق أعلى معايير الجودة والانضباط في المدارس، حيث شملت جولة عطية عددًا من المدارس، كان من بينها: فاطمة الزهراء الإبتدائية، أم المؤمنين الثانوية بنات، السادات الرسمية لغات، السادات الإبتدائية المشتركة، بالإضافة إلى مدارس إدارة الهرم التعليمية مثل: نصار الإبتدائية، الشهيد محمد السيد احمد (نصار الإعدادية بنين سابقًا)، والمعرفة الرسمية لغات.

توجيهات حاسمة لرفع مستوى الأداء

وخلال الجولة، وجه عطية عددًا من التوجيهات الحاسمة لضمان أعلى مستويات الأداء والانضباط في جميع المدارس، والتي شملت:

الالتزام بالحضور المبكر حيث شدد عطية على ضرورة حضور العمال قبل بداية اليوم الدراسي لضمان نظافة المرافق، كما أكد على أهمية دور الأخصائي الاجتماعي في تطبيق لائحة الانضباط وتحفيز الطلاب، وشدد على ضرورة متابعة سجل الطلاب الضعاف وتنفيذ الخطط العلاجية لتحسين مستواهم.

وأكد عطية على أهمية وضع العلم المصري والنشيد الوطني في الفصول وتعزيز الهوية الوطنية لدى الطلاب، وشدد على ضرورة إجراء الصيانة الدورية للمباني والحفاظ على سلامتها، كما أكد على أهمية التقييم والتصحيح المستمر للطلاب، وأهمية طابور الصباح في تعزيز الانتماء الوطني لدى الطلاب.

وشدد مدير تعليم الجيزة على ضرورة تعويض الحصص في حالة غياب أي معلم، مشيدا بجهود إدارات المدارس التي أظهرت التزامًا كبيرًا بتنفيذ التعليمات، وخص بالشكر مدرسة "المعرفة الرسمية للغات" بإدارة الهرم على تفعيل خطط دعم الطلاب الضعاف وتحسين الأداء التعليمي.

دعوة للتكاتف من أجل مستقبل أفضل

وفي ختام زيارته، وجه عطية دعوة إلى جميع العاملين في الحقل التعليمي للتكاتف من أجل تحقيق نموذج تعليمي مشرف يُحتذى به على المستوى المحلي والإقليمي.

وتؤكد هذه الزيارات الميدانية والتوجيهات الصادرة عنها على حرص وزارة التربية والتعليم على تحقيق جودة التعليم والانضباط المدرسي، وبناء جيل جديد من القادة قادر على تحمل مسؤوليات المستقبل.

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