الجيزة تكثف حملاتها ضد مخالفات السرفيس بشارعي السودان وجامعة الدول العربية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 07:05 مساءً - وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بتكثيف الحملات على سيارات السرفيس والنقل الجماعي، وذلك للحد من المخالفات المنتشرة مثل تقطيع خطوط السير وفرض أجور مخالفة، في إطار حرص محافظة الجيزة على توفير خدمة نقل عام آمنة ومريحة للمواطنين.

ضبط 59 حالة مخالفة لتقطيع خطوط السير وفرض أجور زائدة

وشهدت الفترة الأخيرة شن حملات مكثفة على خطوط سير سيارات السرفيس بشارعي السودان وجامعة الدول العربية، أسفرت عن ضبط 15 حالة مخالفة لتقطيع خطوط السير وفرض أجور زائدة على الركاب.

كما تم تنفيذ حملات مماثلة بقطاع حدائق الأهرام، حيث تم ضبط 4 سيارات غير مرخصة و40 حالة مخالفة لشروط الترخيص لتحميل ركاب بالأجر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع السائقين المخالفين.



وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر المنصات الإلكترونية الرسمية أو الخط الساخن، حيث تعمل الحملات على تنظيم حركة السير والحد من الازدحام، وحماية حقوق المواطنين من خلال منع فرض أجور غير قانونية، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في مجال النقل العام.

وأكدت محافظة الجيزة على استمرارها في جهودها لضبط المخالفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتدعو الجميع إلى التعاون في هذا الشأن من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات.

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