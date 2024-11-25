وزير الأوقاف يتابع أعمال الصيانة والترميم لمسجد عبد الرحمن كتخدا الأثري - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يتابع أعمال الصيانة والترميم لمسجد عبد الرحمن كتخدا الأثري - أخبار كلمتك

سيرا على الأقدام، نائب محافظ الجيزة يتفقد قرية البليدة بالعياط لتحسين الخدمات بها (صور) - أخبار كلمتك

سيرا على الأقدام، نائب محافظ الجيزة يتفقد قرية البليدة بالعياط لتحسين الخدمات بها (صور) - أخبار كلمتك

القنلة، «كلمتك» تفتح فى عددها الجديد ملفات مجرمى الحرب أمام الجنائية الدولية - أخبار كلمتك

القنلة، «كلمتك» تفتح فى عددها الجديد ملفات مجرمى الحرب أمام الجنائية الدولية - أخبار كلمتك

دوري أبطال إفريقيا، "كاف" يحدد موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد - أخبار كلمتك

دوري أبطال إفريقيا، "كاف" يحدد موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد - أخبار كلمتك

دوري أبطال آسيا للنخبة، تعادل استقلال طهران وباختاكور سلبيا في الشوط الأول - أخبار كلمتك

دوري أبطال آسيا للنخبة، تعادل استقلال طهران وباختاكور سلبيا في الشوط الأول - أخبار كلمتك

أبو قير للأسمدة يقسو على الترسانة بثلاثية في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

أبو قير للأسمدة يقسو على الترسانة بثلاثية في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

بايدن وماكرون يعلنان غدا وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان - أخبار كلمتك

بايدن وماكرون يعلنان غدا وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان - أخبار كلمتك

شاب بتعز يفقد مبلغ مالي كبير بالعملة السعودي - أخبار كلمتك

شاب بتعز يفقد مبلغ مالي كبير بالعملة السعودي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رمضان 2025.. الصور الأولى من كواليس تصوير «لام شمسية» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رمضان 2025.. الصور الأولى من كواليس تصوير «لام شمسية» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد خلافات زوجة محمد رحيم وأسرته في الجنازة.. أول تعليق من الفنان تامر حسني - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد خلافات زوجة محمد رحيم وأسرته في الجنازة.. أول تعليق من الفنان تامر حسني - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

الجيزة تكثف حملاتها ضد مخالفات السرفيس بشارعي السودان وجامعة الدول العربية (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الجيزة تكثف حملاتها ضد مخالفات السرفيس بشارعي السودان وجامعة الدول العربية (صور) - أخبار كلمتك

الجيزة تكثف حملاتها ضد مخالفات السرفيس بشارعي السودان وجامعة الدول العربية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 07:05 مساءً - وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بتكثيف الحملات على سيارات السرفيس والنقل الجماعي، وذلك للحد من المخالفات المنتشرة مثل تقطيع خطوط السير وفرض أجور مخالفة، في إطار حرص محافظة الجيزة على توفير خدمة نقل عام آمنة ومريحة للمواطنين.

 ضبط 59 حالة مخالفة لتقطيع خطوط السير وفرض أجور زائدة

وشهدت الفترة الأخيرة شن حملات مكثفة على خطوط سير سيارات السرفيس بشارعي السودان وجامعة الدول العربية، أسفرت عن ضبط 15 حالة مخالفة لتقطيع خطوط السير وفرض أجور زائدة على الركاب.

كما تم تنفيذ حملات مماثلة بقطاع حدائق الأهرام، حيث تم ضبط 4 سيارات غير مرخصة و40 حالة مخالفة لشروط الترخيص لتحميل ركاب بالأجر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع السائقين المخالفين.
 

159882ff20.jpg
b138c2f8d6.jpg
a5ffe84494.jpg
7c046b653e.jpg

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر المنصات الإلكترونية الرسمية أو الخط الساخن، حيث تعمل الحملات على تنظيم حركة السير والحد من الازدحام، وحماية حقوق المواطنين من خلال منع فرض أجور غير قانونية، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في مجال النقل العام.

وأكدت محافظة الجيزة على استمرارها في جهودها لضبط المخالفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتدعو الجميع إلى التعاون في هذا الشأن من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

جولة تفقدية لرئيس هيئة الدواء المصرية ووزير خارجية بوليفيا بمدينة الدواء - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق