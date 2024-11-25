رئيس جامعة القاهرة يتفقد سير العملية الانتخابية بالكليات ويحث الطلاب على المشاركة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 09:59 صباحاً - أجرى الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية في كليتي الحقوق ودار العلوم فى إطار متابعته سير العملية الانتخابية للجولة الأولى لانتخابات اتحادات الطلاب بكليات جامعة القاهرة، حيث جرت الانتخابات في ٩ كليات هي: الحقوق، والاقتصاد والعلوم السياسية، والهندسة، ودار العلوم، والعلاج الطبيعي، والزراعة، والصيدلة، والتخطيط الاقليمى والعمرانى، والطب البشري، وذلك بعد حسم المقاعد الخاصة بعضوية اللجان في باقي الكليات "بالتزكية".

انتخابات اتحادات الطلاب بكليات جامعة القاهرة

وخلال الجولة، حث الدكتور محمد سامي الطلاب على المشاركة الفعالة في الانتخابات في إطار الحرية الكاملة المتاحة أمامهم لاختيار ممثليهم من الطلاب، كما دعا إلى إخضاع عملية الاختيار بين الطلاب بناءً على القدرة والكفاءة وتقديم الخدمات والأنشطة الطلابية، مؤكدًا على الالتزام بالحيادية والشفافية لتقديم تجربة ديمقراطية مميزة.

الجولة الأولى للانتخابات حسمت نتائجها فى التخطيط العمراني والصيدلة والإعادة اليوم فى الحقوق والزراعة والهندسة والاقتصاد والعلاج الطبيعي ودار العلوم



ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الطلابية للعام الجامعى 2024/2025 أن الجامعة عملت على تيسير عملية التصويت على الطلاب، في إطار من الشفافية والحيادية، لتقديم تجربة ديمقراطية حقيقية، حيث تم تخصيص صناديق زجاجية لكل فرقة بكل كلية.

وقد أسفرت نتائج الفرز في الجولة الأولى عن الحسم بكليتي التخطيط الإقليمي والعمراني والصيدلة، وتجرى جولة الإعادة اليوم في ٧ كليات هي: الحقوق، والزراعة، والهندسة، والاقتصاد والعلوم السياسية، والعلاج الطبيعى، ودار العلوم، والطب البشري، ثم تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات غدًا الثلاثاء، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات بعد غد الأربعاء، على أن تختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة يوم الخميس ٢٨ نوفمبر الجاري.

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