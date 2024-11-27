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سقوط أمطار بهذه المحافظات.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء 27 نوفمبر - أخبار كلمتك

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سقوط أمطار بهذه المحافظات.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء 27 نوفمبر - أخبار كلمتك

سقوط أمطار بهذه المحافظات.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء 27 نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:34 صباحاً - الطقس.. كشفت هيئة الأرصاد عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، معلنة أماكن سقوط الأمطار التي تشهدها المحافظات.

الطقس الآن

وبنيت الأرصاد الطقس الآن في مصر، حيث تسود أجواء مستقرة على أغلب الأنحاء، مع انحسار فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

الطقس

درجة الحرارة في القاهرة

وعن درجة الحرارة في القاهرة، تسجل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 20 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى 15 درجة مئوية، لتسود أجواء باردة وغائمة على كافة أنحاء المحافظة.

الطقس

حالة الطقس اليوم

أوضحت الأرصاد حالة الطقس اليوم، لافتة إلى استمرار التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على المناطق الساحلية بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي على البحر المتوسط.

الطقس

الطقس اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد، أن يسود اليوم طقس بارد ليلاً وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

سقوط أمطار

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وكشفت الأرصاد عن أماكن سقوط الأمطار اليوم، حيث توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 20 15
العاصمة الإدارية 20 11
6 أكتوبر 20 12
بنها 20 13
دمنهور 19 14
وادي النطرون 20 12
كفر الشيخ 19 14
المنصورة 19 13
الزقازيق 20 13
شبين الكوم 20 12
طنطا 19 13
دمياط 18 13
بورسعيد 20 15
الإسماعيلية 22 12
السويس 21 12
العريش 18 13
رفح 18 12
رأس سدر 21 13
نخل 20 09
كاترين 17 06
الطور 22 15
طابا 21 15
شرم الشيخ 23 16
الإسكندرية 20 15
العلمين 19 14
مطروح 19 13
السلوم 18 12
سيوة 21 10
رأس غارب 20 17
الغردقة 24 15
سفاجا 24 17
مرسى علم 24 17
شلاتين 26 18
حلايب 24 19
أبو رماد 25 18
رأس حدربة 24 19
الفيوم 21 12
بني سويف 21 11
المنيا 22 10
أسيوط 22 09
سوهاج 23 12
قنا 23 12
الأقصر 23 13
أسوان 23 14
الوادي الجديد 23 11
أبو سمبل 23 14

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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