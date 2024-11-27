الدولار يهبط لأدنى مستوى في أسبوع بسبب رسوم ترامب الجمركية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 01:43 مساءً - هبط الدولار مقابل عملات رئيسية أخرى، اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوى في أسبوع وسط تزايد حذر المتعاملين تجاه تعهدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية، بينما يعيدون ترتيب الاستثمارات في محافظهم قبل نهاية الشهر.

وسيراقب المتداولون عن كثب بيانات أميركية من بينها مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم قبل إغلاق الأسواق بمناسبة عطلة عيد الشكر غدا الخميس.

انخفاض مؤشر الدولار اليوم الاربعاء

وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية كبيرة على كندا والمكسيك والصين، أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة، مما أثار توتر المستثمرين.

وقال محللون: إن مخاطر التضخم من شأنها أن تمنع ترامب من فرض تدابير قد تتسب في اضطرابات.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بما يعادل 0.35 بالمئة إلى 106.53 نقطة، بعد أن وصل إلى 106.33 نقطة في أدنى مستوى له منذ 20 نوفمبر. وارتفع المؤشر بنحو 30 بالمئة منذ السادس من نوفمبر، وهو اليوم التالي للانتخابات الأميركية.

ارتفاع الين واليوان واليورو

وارتفع الين 0.9 بالمئة مقابل الدولار إلى 151.42 وهو أعلى مستوى له منذ السادس من نوفمبر.

وارتفع اليوان في التعاملات الخارجية 0.06 بالمئة إلى 7.2546بعد أن وصل إلى 7.2730 يوم الاثنين، وهو أدنى مستوى له منذ نهاية يوليو.

ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله في لبنان حيز التنفيذ في اليوم الأربعاء.

وارتفع اليورو 0.20 بالمئة إلى 1.0510 دولار، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني 0.15 بالمئة مقابل العملة الأميركية إلى 1.2590 دولار.

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