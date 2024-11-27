اليمن ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في هذه الدولة - أخبار كلمتك

أعربت وزارة الخارجية اليمنية عن ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ اليوم في الجمهورية اللبنانية الشقيقة. وأشادت بالجهود الدولية التي ساهمت في تحقيق هذا الاتفاق، معتبرةً إياه خطوة هامة نحو خفض التصعيد وتهيئة الظروف لعودة النازحين وإنهاء معاناة الشعب اللبناني الشقيق.

وفي بيان لها، دعت الوزارة إلى تكثيف الجهود الدولية لتحقيق وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة، بما يضمن للشعب الفلسطيني الأمن والاستقرار، ويحفظ حقوقه المشروعة وفقاً للقرارات والتشريعات الدولية.

وأكدت الوزارة التزامها بدعم كل المبادرات الساعية لتحقيق السلام والأمن في المنطقة، والتخفيف من معاناة الشعوب المتضررة جراء النزاعات المسلحة.