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اليمن ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في هذه الدولة - أخبار كلمتك

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اليمن ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في هذه الدولة - أخبار كلمتك

اليمن ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في هذه الدولة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 03:11 مساءً - كلمتك/خاص

أعربت وزارة الخارجية اليمنية عن ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ اليوم في الجمهورية اللبنانية الشقيقة. وأشادت بالجهود الدولية التي ساهمت في تحقيق هذا الاتفاق، معتبرةً إياه خطوة هامة نحو خفض التصعيد وتهيئة الظروف لعودة النازحين وإنهاء معاناة الشعب اللبناني الشقيق.

وفي بيان لها، دعت الوزارة إلى تكثيف الجهود الدولية لتحقيق وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة، بما يضمن للشعب الفلسطيني الأمن والاستقرار، ويحفظ حقوقه المشروعة وفقاً للقرارات والتشريعات الدولية.

وأكدت الوزارة التزامها بدعم كل المبادرات الساعية لتحقيق السلام والأمن في المنطقة، والتخفيف من معاناة الشعوب المتضررة جراء النزاعات المسلحة.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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