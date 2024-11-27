«الفيومي» يطالب الحكومة بضرورة استغلال الاتفاقيات والتكتلات الدولية في الترويج للفرص الاستثمارية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 03:25 مساءً - أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، على ضرورة المشاركة المصرية في الملتقيات والمؤتمرات الدولية، واستغلالها في الترويج الجيد للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وعرض ما بها من إصلاحات اقتصادية ومحفزات استثمارية كبيرة وتطور تكنولوجي، والذي يسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية للدخول في الأسواق المصرية.

ضرورة العمل على حل مشاكل المستثمرين

وطالب الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، بضرورة العمل على حل مشاكل المستثمرين، بسرعة وجدية لتوفير مناخ جاذب للاستثمار واستقطاب الاستثمارات الأجنبية لمصر، واستغلال الإشادات الدولية بالإصلاحات الاقتصادية المصرية، خاصة إشادات وكالات التصنيف والمؤسسات الاقتصادية العالمية الكبرى ورفع التصنيف الائتماني لمصر والتوقع بزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتراجع معدل التضخم، وهو ما ينعكس على مستويات المعيشة للمواطنين واستقرار أسعار السلع الأساسية.

الاهتمام بمشروعات البنية التحتية أهم وسائل الترويج للفرص الاستثمارية بمصر

وأوضح أن الاهتمام مؤخرًا بمشروعات البنية التحتية والتعامل معها على أنها مشروعات قومية وهدف استراتيجي لا يمكن الاستغناء عنه، كان إحدى أهم وسائل الترويج للفرص الاستثمارية بمصر، وأسهم في وجود ممثلي كبرى الشركات والمستثمرين بالعالم في السوق المصرية، مما عزز الاستفادة من من الاتفاقيات التجارية بين مصر وكافة الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية والتي تمكن المنتج المصري من النفاذ للأسواق العالمية ومضاعفة الصادرات، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي وهو ما يحقق خطط التنمية الشاملة التي تنتهجها مصر.

مستجدات جهود الرئيس السيسي لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعة بمصر

يشار إلى أنه شهدت الساعات الماضية نشاطًا رئاسيًّا حافلًا لتشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة، حيث تعمل الدولة المصرية على تهيئة بيئة مناخ استثمارية مواتية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصري، حيث أن اتفاقيات الاستثمار الدولية تلعب دورًا رئيسيًّا في توفير إطار لحماية وتعزيز وتسهيل الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الثقة ودعم النمو المستدام حيث تعد مصر من أكثر الدول الموقعة على معاهدات الاستثمار الثنائية.

السيسي يستقبل رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا "بورج برانديه" رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي والوفد المرافق له، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تناول خلال اللقاء الجهود التنموية التي تبذلها مصر، وتأتي في مقدمتها المشروعات في قطاعات البنية التحتية والصناعة والزراعة، وما تتيحه هذه المشروعات من فرص استثمارية كبيرة.

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي يشيد بالخطوات الكبيرة التي اتخذتها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي

وفي هذا السياق، أشاد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بالخطوات الكبيرة التي اتخذتها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى اهتمام المنتدى بتسليط الضوء على التجربة المصرية الناجحة في هذا المجال.

السيسي يؤكد أهمية تشجيع القطاع الخاص الأجنبي على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في مصر

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد لرئيس المنتدى أهمية التعاون المشترك، وتشجيع القطاع الخاص الأجنبي على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها قطاعات الصناعة والطاقة المستدامة والاتصالات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والنقل.

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