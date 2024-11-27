صندوق مكافحة الإدمان ينفذ أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من المخدرات - أخبار كلمتك

صندوق مكافحة الإدمان ينفذ أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من المخدرات - أخبار كلمتك

مصر وقطر تؤكدان ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته في إنهاء الكارثة الإنسانية بغزة - أخبار كلمتك

مصر وقطر تؤكدان ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته في إنهاء الكارثة الإنسانية بغزة - أخبار كلمتك

مصر وقطر تشددان على أهمية تمكين ودعم جميع مؤسسات الدولة اللبنانية - أخبار كلمتك

مصر وقطر تشددان على أهمية تمكين ودعم جميع مؤسسات الدولة اللبنانية - أخبار كلمتك

حالة الطقس الأيام المقبلة، شبورة كثيفة وأمطار وبرودة ليلًا - أخبار كلمتك

حالة الطقس الأيام المقبلة، شبورة كثيفة وأمطار وبرودة ليلًا - أخبار كلمتك

السيسي ورئيس وزراء قطر يبحثان الجهود المشتركة لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن - أخبار كلمتك

السيسي ورئيس وزراء قطر يبحثان الجهود المشتركة لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي وملك الأردن يرحبان بوقف إطلاق النار في لبنان - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي وملك الأردن يرحبان بوقف إطلاق النار في لبنان - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي وملك الأردن يشددان على أهمية نجاح مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية لغزة - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي وملك الأردن يشددان على أهمية نجاح مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية لغزة - أخبار كلمتك

مواعيد وأسعار قطارات تالجو على خط الإسكندرية - أخبار كلمتك

مواعيد وأسعار قطارات تالجو على خط الإسكندرية - أخبار كلمتك

الجامعات تشارك في فعاليات حملة مناهضة العنف ضد النساء والفتيات - أخبار كلمتك

الجامعات تشارك في فعاليات حملة مناهضة العنف ضد النساء والفتيات - أخبار كلمتك

القومى للبحوث يعقد المؤتمر الدولى السادس للنمذجة الجزيئية والأطياف - أخبار كلمتك

القومى للبحوث يعقد المؤتمر الدولى السادس للنمذجة الجزيئية والأطياف - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - كريم السبكي يعلن بدء تحضيرات فيلم «شقو 2 بطولة عمرو يوسف - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - كريم السبكي يعلن بدء تحضيرات فيلم «شقو 2 بطولة عمرو يوسف - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - كريم السبكي يعلن بدء تحضيرات فيلم «شقو 2 بطولة عمرو يوسف - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 03:10 مساءً - أعلن المخرج كريم السبكي، عن بدء التحضيرات للجزء الثاني من فيلم «شقو» بطولة النجم عمرو يوسف، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول خلال فترة عرضه.

وشارك كريم السبكي، صورة تجمعه بـ عمرو يوسف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيبسوك» وعلق عليها: «توكلنا على الله، شقو 2.

فيلم شقو 2

وكان المنتج أحمد السبكي، شارك صورة عبر حسابه على «إنستجرام»، معلقا عليها قائلا: «توكلنا على الله، شقو 2 (شبنش مراكش)، الشقايق مابقوش بطولهم واللي فات مامتش، بدء التحضيرات الأولية والتعاقد مع النجم عمرو يوسف، من إنتاج أحمد السبكي وتأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي، كما جاري التوقيع مع باقي نجوم العمل وسيتم الإعلان قريبا، عن مزيد من التفاصيل».

تفاصيل فيلم شقو الجزء الأول

فيلم شقو، مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ"تشاك هوجان"، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون، يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى، لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة، وتحدث وراءها تبعات خطيرة.

أبطال فيلم شقو

فيلم شقو، يشارك في بطولته عدد من نجوم الفن، منهم: عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا، وضيف الشرف أحمد فهمى، ومن تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.

اقرأ أيضاً
أمينة خليل تظهر بـ إطلالة مميزة في العرض الخاص لـ فيلم شقو (صور)

دينا الشربيني توجه رسالة لـ محمد ممدوح بعد عرض فيلم شقو بـ الرياض

أفلام عيد الفطر 2024.. قصة وأبطال فيلم شقو لـ عمرو يوسف (صور)

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

مشاهير العرب - «في حضرة الكينج».. أنغام تنشر صورة مع أبنائها ومحمد منير - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق