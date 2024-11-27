مشاهير العرب - كريم السبكي يعلن بدء تحضيرات فيلم «شقو 2 بطولة عمرو يوسف - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 03:10 مساءً - أعلن المخرج كريم السبكي، عن بدء التحضيرات للجزء الثاني من فيلم «شقو» بطولة النجم عمرو يوسف، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول خلال فترة عرضه.

وشارك كريم السبكي، صورة تجمعه بـ عمرو يوسف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيبسوك» وعلق عليها: «توكلنا على الله، شقو 2.

وكان المنتج أحمد السبكي، شارك صورة عبر حسابه على «إنستجرام»، معلقا عليها قائلا: «توكلنا على الله، شقو 2 (شبنش مراكش)، الشقايق مابقوش بطولهم واللي فات مامتش، بدء التحضيرات الأولية والتعاقد مع النجم عمرو يوسف، من إنتاج أحمد السبكي وتأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي، كما جاري التوقيع مع باقي نجوم العمل وسيتم الإعلان قريبا، عن مزيد من التفاصيل».

تفاصيل فيلم شقو الجزء الأول

فيلم شقو، مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ"تشاك هوجان"، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون، يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى، لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة، وتحدث وراءها تبعات خطيرة.

أبطال فيلم شقو

فيلم شقو، يشارك في بطولته عدد من نجوم الفن، منهم: عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا، وضيف الشرف أحمد فهمى، ومن تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.