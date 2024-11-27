«جبالي» يلتقي رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية الكونغو الديموقراطية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 04:53 مساءً - التقى الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم، الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة بـ فيتال كامري رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية الكونغو الديموقراطية والوفد المرافق له.

في مُستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس النواب على العلاقات التاريخية والراسخة التي تربط مصر بجمهورية الكونغو الديموقراطية والتي تتسم بتعدد مجالات التعاون والتلاقي، مؤكداً حرص الدولة المصرية على تعزيز تلك العلاقات، مُشدداَ على حرص مصر دعم سيادة ووحدة الأراضي الكونغولية وتعزيز الأمن والاستقرار في الكونغو، كما أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على استعداد مجلس النواب المصري لتعزيز التعاون البرلماني مع الجمعية الوطنية الكونغولية من خلال تبادل الخبرات وتنسيق الرؤى المُشتركة في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية مُشيراً إلى تدشين مجلس النواب لجمعية الصداقة البرلمانية مع الكونغو الديموقراطية.

خلال اللقاء، شدد رئيس مجلس النواب على حرص مصر على مساعدة الكونغو لتحقيق أكبر قدر ممكن من التنمية وخدمة الأهداف التنموية الكونغولية عبر نقل الخبرات المصرية في مجالات البنية التحتية والطاقة مُشيداً بالمواقف الكونغولية الإيجابية والداعمة للحقوق المصرية في منطقة حوض النيل.

من جانبه، أكد رئيس الجمعية الوطنية في الكونغو الديموقراطية على العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، مُشيداً بالدعم المصري الدائم للكونغو وتنميتها واستقرارها، خاصة المساعدات المصرية في الانتخابات الكونغولية الأخيرة، كما أشاد رئيس الجمعية الوطنية الكونغولية بالدور المصري الإيجابي لدعم الأمن والاستقرار والتنمية إقليمياَ وقارياً مؤكداً أنه لا سلام بدون مصر.