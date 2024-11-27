الرياضة - 05:09 - عاجل | إخلاء سبيل «و سام شعيب» طبيبة كفر الدوار صاحبة فيديو الزنا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 05:09 مساءً - قرر قاضي المعارضات بمحكمة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل الطبيبة «وسام شعيب» صاحبة فيديو حمل السفاح والزنا، بكفالة 10 آلاف جنيه، على خلفية الاتهامات الموجهة إليها على خلفية نشرها مقطع فيديو مثير للجدل، زعمت فيه انتشار حمل الفتيات سفاحا.

وقال هيثم عبد العزيز محامي الطبيبة وسام شعيب، إن النيابة وجهت لموكلته "وسام شعيب" اتهامات منها، تكدير الأمن والسلم العام، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري، واستخدام ألفاظ سيئة.

وأثارت وسام شعيب، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي عقب بثها فيديو عبر حسابها على «فيسبوك»، تحدثت فيه عن تعاملها مع فتيات وسيدات حملن بشكل غير شرعي، بالإضافة إلى حالات بنات قاصر حملت سفاحًا «حسب وصفها»، وأصبحت وسام شعيب أمام مرمى الانتقادات بسبب تصريحاتها، وواجهت اتهامات عديدة، أبرزها إفشاء أسرار المرضى، والتحدث بألفاظ نابية خادشة للحياء على مرأى ومسمع الجميع.

وأعلنت نقابة الأطباء في بيان، إحالة الطبيبة وسام شعيب للتحقيق بعد تلقيها مجموعة من الشكاوى بحقها، مؤكدة استنكارها لمثل هذه الأفعال، والتي وصفتها بالفردية التي تسيء للمرضى ولمهنة الطب نفسها.

وأشارت نقابة الأطباء إلى أن «الحديث بألفاظ لا تليق من قبل الأطباء ما يمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري».