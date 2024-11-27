السيسي يستقبل ملك الأردن ورئيس وزراء قطر (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

السيسي يستقبل ملك الأردن ورئيس وزراء قطر (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

زيادة منافذ استخراج اشتراكات المترو والقطار الكهربائي بالخط الثالث - أخبار كلمتك

زيادة منافذ استخراج اشتراكات المترو والقطار الكهربائي بالخط الثالث - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يلتقي رئيس الديوان الأميري لإمارة عجمان - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يلتقي رئيس الديوان الأميري لإمارة عجمان - أخبار كلمتك

"الزراعة" تطلق قافلتين بيطريتين لدعم المربين في شمال سيناء - أخبار كلمتك

"الزراعة" تطلق قافلتين بيطريتين لدعم المربين في شمال سيناء - أخبار كلمتك

لاعب ليفربول يكشف سبب تفضيله الريدز على الانضمام إلى ريال مدريد - أخبار كلمتك

لاعب ليفربول يكشف سبب تفضيله الريدز على الانضمام إلى ريال مدريد - أخبار كلمتك

دوري أبطال آسيا، حمدي فتحي يقود تشكيل الوكرة القطري أمام تراكتور الإيراني - أخبار كلمتك

دوري أبطال آسيا، حمدي فتحي يقود تشكيل الوكرة القطري أمام تراكتور الإيراني - أخبار كلمتك

محمد سامي ينشر صورة من كواليس مسلسل "سيد الناس" - أخبار كلمتك

محمد سامي ينشر صورة من كواليس مسلسل "سيد الناس" - أخبار كلمتك

زعم تسللهم لمنطقة محظورة، الاحتلال يعتقل 4 من قوات حزب الله بينهم قائد - أخبار كلمتك

زعم تسللهم لمنطقة محظورة، الاحتلال يعتقل 4 من قوات حزب الله بينهم قائد - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:01 - عودة النازحين إلى منازلهم في لبنان بعد وقف إطلاق النار.. الفرحة والحزن يجتمعان |فيديو - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:01 - عودة النازحين إلى منازلهم في لبنان بعد وقف إطلاق النار.. الفرحة والحزن يجتمعان |فيديو - أخبار كلمتك

وزيرة التنمية المحلية تستعرض فرص الاستثمار المتاحة في المحافظات المختلفة - أخبار كلمتك

وزيرة التنمية المحلية تستعرض فرص الاستثمار المتاحة في المحافظات المختلفة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 05:09 - عاجل | إخلاء سبيل «و سام شعيب» طبيبة كفر الدوار صاحبة فيديو الزنا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 05:09 - عاجل | إخلاء سبيل «و سام شعيب» طبيبة كفر الدوار صاحبة فيديو الزنا - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:09 - عاجل | إخلاء سبيل «و سام شعيب» طبيبة كفر الدوار صاحبة فيديو الزنا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 05:09 مساءً - قرر قاضي المعارضات بمحكمة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل الطبيبة «وسام شعيب» صاحبة فيديو حمل السفاح والزنا، بكفالة 10 آلاف جنيه، على خلفية الاتهامات الموجهة إليها على خلفية نشرها مقطع فيديو مثير للجدل، زعمت فيه انتشار حمل الفتيات سفاحا.

وقال هيثم عبد العزيز محامي الطبيبة وسام شعيب، إن النيابة وجهت لموكلته "وسام شعيب" اتهامات منها، تكدير الأمن والسلم العام، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري، واستخدام ألفاظ سيئة.

وأثارت وسام شعيب، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي عقب بثها فيديو عبر حسابها على «فيسبوك»، تحدثت فيه عن تعاملها مع فتيات وسيدات حملن بشكل غير شرعي، بالإضافة إلى حالات بنات قاصر حملت سفاحًا «حسب وصفها»، وأصبحت وسام شعيب أمام مرمى الانتقادات بسبب تصريحاتها، وواجهت اتهامات عديدة، أبرزها إفشاء أسرار المرضى، والتحدث بألفاظ نابية خادشة للحياء على مرأى ومسمع الجميع.

وأعلنت نقابة الأطباء في بيان، إحالة الطبيبة وسام شعيب للتحقيق بعد تلقيها مجموعة من الشكاوى بحقها، مؤكدة استنكارها لمثل هذه الأفعال، والتي وصفتها بالفردية التي تسيء للمرضى ولمهنة الطب نفسها.

وأشارت نقابة الأطباء إلى أن «الحديث بألفاظ لا تليق من قبل الأطباء ما يمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري».

اقرأ أيضاً
وزير الخارجية: رئيس وزراء قطر استمع إلى رؤية القاهرة حول مناخ الاستثمار في مصر

ميكالي يطالب اتحاد الكرة بمخاطبة الكاف بسبب موعد كأس الأمم الأفريقية للشباب 2025.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 07:18 - إيران تعلق على وقف إطلاق النار في لبنان - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق