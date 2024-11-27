الرياضة - 02:31 - جراء العدوان الإسرائيلي في غزة.. ارتفاع عدد الضحايا إلى 44282 شهيدًا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 02:31 مساءً - ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة جراء القصف المستمر داخل الأراضي المحتلة إلى 44282 شهيدًا، وإصابة 104880 آخرين منذ 7 أكتوبر 2023، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفادت الصحة الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، مما راح ضحيتها 33 شهيدًا وإصابة 134 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.

يذكر أن، حركة حماس بدأت عملياتها العسكرية «طوفان الأقصى» ضد الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023، وجاء ذلك كرد فعل على كافة الأعمال الإجرامية والمجازر المتنافية للقوانين الدولية التي ترتكب ضد المدنيين الفلسطينيين.

وفي منتصف تلك الأحداث نفذت هدنة بين طرفي الصراع لمدة 7 أيام تقريبًا، وتم ذلك بوساطة جهود مصرية قطرية أمريكية، وشملت هذه الهدنة وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة والحفاظ على أرواح الأطفال والمدنيين، بالإضافة إلى تبادل الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين المتواجدين في أيدي المقاومة والاحتلال الصهيوني.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ418 ردًا على عملية طوفان الأقصى، مما أسفر العدوان الإسرائيلي عن وقوع أكثر من 44 ألف شهيد وآلاف المصابين والمفقودين.