كارثة بيئية في مأرب ومطالبات بتدخل عاجل - أخبار كلمتك

كارثة بيئية في مأرب ومطالبات بتدخل عاجل - أخبار كلمتك

جريمة قتل مروعة بسبب خلاف مالي - أخبار كلمتك

جريمة قتل مروعة بسبب خلاف مالي - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يهنئ بذكرى استقلال موريتانيا - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يهنئ بذكرى استقلال موريتانيا - أخبار كلمتك

اليمن ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في هذه الدولة - أخبار كلمتك

اليمن ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في هذه الدولة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - كريم السبكي يعلن بدء تحضيرات فيلم «شقو 2 بطولة عمرو يوسف - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - كريم السبكي يعلن بدء تحضيرات فيلم «شقو 2 بطولة عمرو يوسف - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - دينا الشربيني تكشف عن موعد عرض «حاوريني يا كيكي» في موسم الرياض | صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - دينا الشربيني تكشف عن موعد عرض «حاوريني يا كيكي» في موسم الرياض | صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد انفصالها عن خطيبها.. أول تعليق من نور إيهاب «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد انفصالها عن خطيبها.. أول تعليق من نور إيهاب «صور» - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:10 - أبرزهم فينيسيوس وكارفاخال.. غيابات كثيرة تضرب الريال قبل موقعة أنفيلد اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:10 - أبرزهم فينيسيوس وكارفاخال.. غيابات كثيرة تضرب الريال قبل موقعة أنفيلد اليوم - أخبار كلمتك

وحدات التضامن بالجامعات تشارك في حملة مناهضة العنف ‏ضد النساء والفتيات - أخبار كلمتك

وحدات التضامن بالجامعات تشارك في حملة مناهضة العنف ‏ضد النساء والفتيات - أخبار كلمتك

بالرابط.. خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 - أخبار كلمتك

بالرابط.. خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 02:31 - جراء العدوان الإسرائيلي في غزة.. ارتفاع عدد الضحايا إلى 44282 شهيدًا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 02:31 - جراء العدوان الإسرائيلي في غزة.. ارتفاع عدد الضحايا إلى 44282 شهيدًا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:31 - جراء العدوان الإسرائيلي في غزة.. ارتفاع عدد الضحايا إلى 44282 شهيدًا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 02:31 مساءً - ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة جراء القصف المستمر داخل الأراضي المحتلة إلى 44282 شهيدًا، وإصابة 104880 آخرين منذ 7 أكتوبر 2023، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفادت الصحة الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، مما راح ضحيتها 33 شهيدًا وإصابة 134 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.

يذكر أن، حركة حماس بدأت عملياتها العسكرية «طوفان الأقصى» ضد الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023، وجاء ذلك كرد فعل على كافة الأعمال الإجرامية والمجازر المتنافية للقوانين الدولية التي ترتكب ضد المدنيين الفلسطينيين.

وفي منتصف تلك الأحداث نفذت هدنة بين طرفي الصراع لمدة 7 أيام تقريبًا، وتم ذلك بوساطة جهود مصرية قطرية أمريكية، وشملت هذه الهدنة وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة والحفاظ على أرواح الأطفال والمدنيين، بالإضافة إلى تبادل الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين المتواجدين في أيدي المقاومة والاحتلال الصهيوني.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ418 ردًا على عملية طوفان الأقصى، مما أسفر العدوان الإسرائيلي عن وقوع أكثر من 44 ألف شهيد وآلاف المصابين والمفقودين.

اقرأ أيضاً
الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 43985 شهيدا

7 مجازر ضد العائلات».. الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد شهداء غزة لـ42924

الصحة الفلسطينية تناشد المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لحماية المستشفيات والكوادر الطبية

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:15 - ميقاتي: اتفاق وقف إطلاق النار خطوة أساسية نحو بسط الهدوء والاستقرار - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق